宥勝3歲兒頭破濺血　親見「手術過程」：上了重要一課

▲剴剴頭破血流。（圖／宥勝臉書）

▲宥勝替剴剴報平安。（圖／宥勝臉書）

▲宥勝表示，蕾媽到下午情緒才潰堤。（圖／宥勝臉書）

▲宥勝全文。（圖／宥勝臉書）

藝人宥勝與妻兒近來以露營車為家環島，沒想到，老婆蕾媽才剛動完心臟手術，3歲兒子剴剴昨（26日）又發生撞破頭意外，所幸送醫後已無大礙，歷經身心折騰的宥勝表示：「上了跟孩子溝通重要的一課...。」宥勝昨晚在臉書發文，透露早上影片弄一半，突然接到蕾媽的電話說：「趕快下來！弟弟流血了！」他到樓下一看，母子倆渾身是血，救護車已經抵達，全身緊繃的蕾媽告訴宥勝，弟弟剛剛撞到頭，「救護車不是來載我們的！但我請他幫忙載我們到醫院...。」「我看了一眼弟弟，發現他意識清楚，也沒有撕心裂肺地哭喊」，宥勝催促妻小去醫院，接著衝上樓拿一些必需品後，搭計程車趕去，途中蕾媽來電，聲音顫抖地問宥勝何時到，「醫生說弟弟縫針時可能會大力抵抗，但又不建議全身麻醉，你覺得該怎麼辦？」宥勝坦言：「我完全無法給建議，因為我不在案發現場，也不知道弟弟傷勢到底如何...」他想起友人同齡的孩子，因接受過直接與粗暴的醫療處置受驚嚇，10幾年來不曾再開口說話。宥勝透露，醫生後來跟剴剴講了一個故事，手術竟順利結束。故事的大意是：「 弟弟你的頭因為撞到地，所以有很多蟲蟲跑進去了，我們等等會一起把蟲蟲抓出來，不然的話牠會越長越多，會跑出來吃你的眼睛，也會跑到媽媽身上吃媽媽的肉肉...所以我們等等一起把牠們抓出來。 」宥勝描述，醫生也把打麻醉的刺痛感、縫線的拉扯感解釋成「蟲蟲不想出來所以會勾住，會痛痛要忍耐一下...。」結果，在完全沒逼迫小孩的情形下，縫針手術順利完成，對此，宥勝直呼：「這過程真是太讓我佩服了！也讓我們都上了跟孩子溝通重要的一課...」他隨後把原定要南下參加的親子活動，以及下周的帆船航行全取消，並向粉絲及廠商致歉。文末，宥勝有感而發說：「不管再愛冒險或是再愛旅行，健康一定要是第一，畢竟只有在身心都準備好的狀況下，才能得到世界上最美的體驗不是嗎？」同時要大家不用擔心剴剴，「他後來跟我們有說有笑，睡了一個大午覺後目前生龍活虎，這幾天只需多觀察他有無腦震盪，其他部分都有被悉心照顧好唷！」（編輯：楊穎軒）