偶像男星自曝有好感對象　放話承諾「被拍到就認」

男星羅宏正昨（26）日辦「1歲生日派對」，他透露取名「1歲」，除象徵自己滿31歲，三十而立意義外，這也是他出道以來第一次舉辦生日會，並且與上百名粉絲一起共度。現場他清唱夯曲《想見你》副歌，代表一直想見粉絲的心情，而他也演唱了好友偉晉的《北極光》以及白安的《最想見到你》與陳奕迅的《紅玫瑰》等三首歌。



▲羅宏正（中）與粉絲齊聚過生日。（圖 / 樂昕娛樂提供） 這是羅宏正出道11年來，第一次辦生日會，他觀察粉絲的年齡層有從最小6歲到70歲的奶奶，過年期間甚至有奶奶粉包紅包給他。談到1歲，羅宏正透露自己從小就不哭不鬧，也不吃奶嘴，「是放在嘴邊會是吐掉的那種。」而且是先學會走才爬，小時候有一天全家人在客廳看電視，自己就突然站起來了，讓全家嚇一跳。他自曝在兒時第一個學到的單詞是「小鳥」，因為「媽媽總是抱著我，送爸爸去上班，然後看著電線竿的小鳥，跟我說這是小鳥喔。」



▲羅宏正過1歲生日派對。（圖 / 樂昕娛樂提供） 談到生日願望，羅宏正透露，第一個願望希望疫情趕快過去，第二個願望，則希望能添購手排車，直說自己對於開手排有一種近乎執著的境界。第三個願望是希望能中31億的威力彩，笑說自己已經買好了，花了一百元買了一注，「若中了，會先把家裡的房貸約六百萬的債務還清，然後添購手排車。」談到目前感情狀態，羅宏正說，目前有正常交友的對象，會彼此吐露心事，被追問幾位正常交友？他說三位，但仍希望能先以工作為重。若被拍到羅宏正表示，基於保護女生的立場，會拍到哪裡承認到哪裡。



