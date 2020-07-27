神仙組合！青峰聚會3大女神　蔡依林掏卡「服務生笑了」

歌手吳青峰今（27）日凌晨曝光一張5人合照，只見他和蔡依林、蔡健雅和許茹芸3大女神同框聚會，還幽默地說：「偶爾因為難得的相聚稍微晚睡是可以的。」超大咖的陣容讓粉絲們又驚又喜，還有人形容這是「神仙聚會」。





只見照片中的青峰笑得燦爛，而蔡依林、蔡健雅和許茹芸的凍齡顏值也相當吸睛，還擺出許多俏皮可愛的手勢，看起來自然又不做作，十分親民。



