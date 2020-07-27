《我的婆婆》若破4張書偉願男男吻　親曝愛上小鷗時間點

《我的婆婆怎麼那麼可愛》本週收視率再創新高平均高達3.2。演員們開始準備履行之前許下的收視承諾，鍾欣凌曾提到收視破2.87要去加州犒賞演員，但因疫情改去蘆洲，如今順利突破演員們開心高喊：「蘆洲我們來了！」《我的婆婆》製作人陳慧玲表示：「能夠不斷破紀錄真的很感謝觀眾的支持，努力能被看見是一件很開心的事，我們蘆洲行已經準備好了。」

▲張書偉在酒醉後思念已故好友。（圖 / 公視提供）

對於收視屢創新高，備受觀眾喜愛的張書偉坦言：「其實一開始沒想過會有這麼大的迴響，現在每週都很期待感受觀眾的熱情。收視距離4越來越近了，男男吻我真的OK，讓我努力說服一下許孟哲。」收視高點落在許傑輝與黃姵嘉成功趕走三個惡房客，讓鍾欣凌可以保留下完整的老餅舖，也是婆媳倆冰釋的關鍵之一。相當受歡迎的片段是，黃姵嘉酒醉後在張書偉面前展現脆弱與對前夫的思念，淚崩訴苦：「他喜歡的東西都忘記帶走了，他也忘記把我帶走了。」

▲黃姵嘉在酒醉後展現脆弱，與對前夫的思念。（圖 / 公視提供）

在第15集中小鷗（黃姵嘉 飾）與發貴（張書偉 飾）幾杯黃湯下肚後結拜成「姐妹」，黃姵嘉在酒醉後大膽邀請張書偉「開房間」，在房門口「胸咚」張書偉讓他超害羞。不少觀眾對於發貴何時愛上小鷗感到好奇，張書偉表示：「我們兩個一起在珍賀齋收訂單做餅時、她帶著我吃遍台北高級甜點、懂我想真材實料的做餅，這些種種的過程裡，慢慢發覺這個女孩很特別。真的表現出來愛慕她，應該是我們兩個在視訊，我用木頭刻一隻海鷗那一次，才展現出我的愛意。」