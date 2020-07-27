《半澤2》把台灣「消失」大陸反應曝光　第二集金句更狂

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▲香川照之第二集再開發金句「你玩完了DEATH」。（圖／翻攝TBS）

▲《半澤直樹2》第一集出現台灣國旗（左），因大陸強烈抗議，導致重播時各國國旗被消失。（圖／翻攝TBS）

日劇《半澤直樹2》播出後話題不斷，除了精彩故事之外，台灣國旗因出現在劇中，讓大陸網友心碎不開心，導致各國國旗在日本重播時「全部被消失」。而第二集中，大和田曉常務（香川照之 飾）又創新金句，浮誇表情配上「你玩完了DEATH」，再度掀起討論。《半澤2》第二集中，IT公司「SPIRAL」被「電腦雜技集團」收購，為了挽回被收購命運，瀬名洋介（尾上松也 飾）請顧問廣重多加夫（山崎銀之丞 飾）想對策，廣重提議開發新股並找買家「fox股份公司社長」郷田行成（戶次重幸 飾）投資1000億，未料這一切都是總公司「東京中央銀行」證券營業部部長伊佐山泰二（市川猿之助 飾）的計謀，好讓「電腦雜技集團」能夠獲得「SPIRAL」50％股份。半澤直樹（堺雅人 飾）聯手下屬以及被調去總行的三木重行（角田晃廣 飾），發現廣重多加夫、郷田行成都是內賊，他們齊力阻止「SPIRAL」開發新股的合約後，獲得該公司社長瀬名洋介的信任，「東京中央證券」正式成為「SPIRAL」的顧問公司。此外，半澤直樹劇中處處被針對，總行的大和田曉對他非常不滿，繼第一集他說出的座右銘「被施予恩惠的話，必定回饋，這是報恩！」掀起討論後，第二集中他嘲笑半澤直樹將再被調職，比出「死定的手勢」說「你玩完了DEATH」，浮誇表情配上此金句，全網討論熱烈，收視率22.1％比第一集22%還亮眼。《半澤直樹2》播出後，大陸地區非法上架至「人人視頻」，對岸網友看到第一集出現各國國旗，包含香港、台灣都被稱作國家，表達強烈不滿，該影音平台為了平息怒火將該劇下架，結果網友卻因看不到大罵；而日本昨天重播第一集時，電視台為了避免爭議，乾脆把各國國旗圖案拿掉。