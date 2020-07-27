「東方神起」允浩離家出走內幕曝光　發現菜英文糗事！

▲允浩（左起）洪真英、棒球選手金炳賢作客《首爾鄉巴佬》。（圖／friDay影音）

▲允浩（右）學生時期曾組團體「B.O.K」。（圖／friDay影音）

南韓實境綜藝《首爾鄉巴佬》最新一集嘉賓請到「東方神起」允浩、洪真英、棒球選手金炳賢，三人將帶著主持人車太鉉與李昇基遊光州。節目中透露允浩曾與朋友組團，但取團名「B.O.K」時搞烏龍，意外發現允浩當年的「菜英文」，笑翻眾人。允浩節目中透露，以前的夢想並非歌手而是法律人員，因為國中時接觸跳舞才改變目標，15歲當年用盡話語說服爸爸，但長輩堅決反對，允浩就決定孤身前往首爾找尋機會，在首爾邊打工邊當練習生，還往返光州上學，用行動證明自己的決心，獲得爸爸認同才有現在風靡亞洲的東方神起。允浩國高中時流行自組舞蹈團體，他就找了志同道合的朋友組團「B.O.K」，節目組也祕密找來當年其他4位成員，讓允浩又驚又喜，其中3人現在是上班族，另一人則是EXO、TWICE御用的編舞師崔勇俊，團體暌違20年再合體，還一起大跳當年的排舞，每個人寶刀未老，獲滿堂喝采。談到團名「B.O.K」的由來，卻不小心曝光允浩的「菜英文」黑歷史，原來「B.O.K」一開始是「Best of Charisma（最強魅力）」意思，但允浩誤以為「Charisma」是字母K開頭，後來發現搞錯且不想改名，最後變成「Boys of Korea（韓國男孩）」，讓全場笑翻。《首爾鄉巴佬》每周一於愛奇藝台灣站、friDay影音播出。