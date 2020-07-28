驚豔巴黎奢華頂級舞會！邱淑貞對女兒沈月的「名媛教育」

每年11月巴黎都會舉辦名媛舞會，邀請世界各國的皇室貴族、名門望族之後來參加，被《福布斯》評為「世界十大頂尖奢華晚會」，據了解，能夠參加該舞會的名媛們，都得經過單位嚴格審核，連美國總統川普的2個女兒都被拒於門外過，顯見標準之高。





舞會上，港星邱淑貞帶著女兒沈月參加，母女美貌跟氣質艷驚四座，殺光不少國外攝影師們的底片，尤其女兒沈月舉手投足都是公主範，和國外名媛們進行英語對談都相當流利，這讓筆者不免好奇：邱淑貞到底是怎麼教育女兒呢？





昔日風靡90年代香港娛樂圈的女神邱淑貞，1999年嫁給零售大亨沈嘉偉，之後退出演藝圈在家裡相夫教子，生下沈月、沈日、沈星三個女兒，有日月星辰之比喻，希望女兒們未來都能成為人間最耀眼的光。



▲沈月日常生活的穿著，多半都是平價服飾。（圖／取自沈月IG） 「學習是重要的，但人品更重要。」





邱淑貞被問到為什麼會讓女兒參加巴黎奢華舞會，她表示舞會雖然被外人看作頂尖，但本意是號召大家一起做善事，「這個舞會是兩個慈善組織籌款的，其實她（沈月）很喜歡做善事，從小就是。」





她對沈月耳提面命，希望女兒買衣服不要挑名牌，而是要挑適合自己年紀價位的牌子，從小便要求她「什麼年紀花什麼樣的錢」，因此，滑開沈月IG，不難發現她日常生活照穿的衣服，多半都是平價少女品牌。此外，邱淑貞也會以身作則，身上經常穿的也不會是昂貴名牌，向女兒示範需要與想要的不同。



▲沈月被譽為香港最美星二代。（圖／取自沈月IG） 「人總是會找出東西來比較，最主要就是看自己如何轉念，不要把別人的耳語看得太重，她（沈月）慢慢已經學得不錯了。」





沈月被香港媒體譽為「最美星二代」，讓她壓力很大，母親邱淑貞一直在身旁為女兒做心理建設，她坦言外界對有錢人確實有所想像，也容易生出忌妒心，但既然無法改變他人想法，就只能調整自己的心態，讓心胸大到可以接納一切負評，「做人就是善良跟開心，孩子能達到這樣，我就覺得已經可以了。」





目前沈月並沒有想當演員跟歌手，她已經向母親表明心志，希望能做「編劇」，邱淑貞無條件支持女兒的選擇，「她從小就喜歡畫畫、寫詩寫作，將來做她喜歡的事情就好。」





沈月不只對繪畫、寫作擅長，她對籃球、刺繡，廚藝也有研究，會自己待在家裡親手搓麵粉做麵，一次做出 3 種味道給家人品嚐，對此，邱淑貞表示：「很多事情親手做更有樂趣。」希望女兒能自己體會「從零到有」的成就感，明白凡事都需要穩紮穩打，基礎夠了，飛起來的時候才不容易倒下。



