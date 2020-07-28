Apple認愛後首度同台牙醫男友　甜蜜自拍閃瞎眾人

▲Apple今年2月大方認愛。（圖／Apple黃暐婷IG）

▲Apple（黃暐婷）熱愛美食。（圖／翻攝Apple臉書）

東森綜合台《全民星攻略》由曾國城主持，日前節目邀請藝人Apple（黃暐婷）和牙醫師男友趙國翔等人前來闖關，這也是2人今年2月公開戀情後，首次在螢光幕前同台。近期已向媒體大方表示正在計畫求婚的趙國翔，在節目上與Apple放閃無極限，無視其他4位已婚來賓及主持人，直接自拍起來，讓一旁的氣象主播王淑麗超尷尬，傻眼地說：「我就說了給我墨鏡，不然防疫期間，麻煩隔板來一下好不好！」Apple表示，她跟趙國翔都很喜歡拍照，外出時也都會幫對方拍網美照，盛讚男友：「他其實算是很會拍照的男生！」因為有很多男生不會拍照，經常把女生拍成五五身。曾國城好奇問：「如果你們同時入鏡，會做什麼樣的表情？」Apple立馬轉身，從答題台走向男友前面，擺起自拍姿勢，甜笑說：「我通常都會眨一隻眼睛，但趙醫師最不會了！」甚至笑虧男友：「眨一隻眼睛超像笨蛋！」身為小廚娘的Apple，平時就喜歡做菜、精進廚藝，所以男友都會直接開菜單給她，她一臉洋溢幸福地說：「他要吃什麼，都會直接看熱炒店的菜單跟我點。」讓曾國城大吃一驚：「但妳竟然都會做？」Apple謙虛表示，雖然當下覺得很傻眼，但還是會上網查食譜，然後亂做，最後更特別強調：「但還是好吃喔！」2人在錄影現場狂曬恩愛，甜蜜互動羨煞旁人。