日劇《無照律師2》復播　男星自我隔離爆「人生初體驗」

織田裕二和中島裕翔主演的日劇《SUITS無照律師第2季》4月中開播至2集，但受疫情影響劇組被迫停工、緊急喊卡宣布無限期停播。劇組自6月逐步復工，終於在時隔3個月後復播全新第三集。
談到電視劇復播心情，織田裕二打趣說希望晚點再復播，原因相當貼心，他說：「我個人是希望從秋天再播出的，因為我在劇中的西裝多半是秋冬款的三件式西裝，不斷出現讓觀眾們感到熱的裝扮，實在很不好意思。」中島裕翔則笑說，該劇今年2月就開鏡，「今年差不多一整年都和織田先生在一起」，很開心能跟前輩的關係變得這麼「緊密」。
織田裕二和中島裕翔分享自我隔離期間如何度過，織田裕二表示因疫情獻出了人生「初體驗」，他說：「這大概是我人生中第一次每天都在家的時光，不自覺的開始思考如何讓待在家的時間變得有趣，還第一次網購了BBQ烤肉用具。」中島裕翔也坦言，隔離期間多了能夠靜下心的時間，在家看了許多影集、電影以及書本自我進修。
該劇第三集劇情講述吉田鋼太郎飾演的上杉一志，以事務所共同代表身分回到公司，將與織田裕二、鈴木保奈美抗衡，意圖奪取公司經營權，內鬥白熱化，於此織田裕二打算再說服公司內的有力人士，與自己站在同一陣線。另一方面，中島裕翔和新木優子在上集一吻定情後，展開辦公室戀情，但兩人的關係仍充滿考驗。《SUITS無照律師第2季》每週二在friDay影音播出。
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