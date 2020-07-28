快訊／艾成、王瞳登記結婚　「我們的愛超越挑戰和艱難」

33歲王瞳與大5歲艾成愛情長跑9年，中間歷經分分合合，小倆口今（28日）終於透過社群媒體宣布登記結婚，艾成表示與王瞳的愛「已超越挑戰和艱難」，王瞳則感謝艾成讓自己明白「什麼是不離不棄、無條件接納的愛」，彼此隔空放閃，羨煞各界。
艾成全文
我是艾成
首先，先謝謝大家一直以來的關心，這次選擇用這樣的方式來告訴大家，是不想浪費過多的媒體資源，以及在工作場合上模糊了焦點。
和世上很多成功的男人比，我一定差遠了...但我有一顆為瞳瞳捨命的心和永不離棄的愛，也許有人會笑我很笨很傻，但從九年前在一起到我被鬼附，瞳瞳對我的不離不棄，遠大於我對她的付出。在我最狂妄自傲的時候，在我最糟最不堪的時候，常人都束手無策，避之唯恐不及的情況下，瞳瞳無怨無悔的陪在我身邊。
每個人都會經歷高山低谷，我自己也是，我們都是。但我們對彼此的愛，已經遠超越這些挑戰和艱難。並且因著神的愛給我們很多確據和得勝的力量，經過了深思熟慮之後，從2020年7月28日起，我們在神的見證和親友的祝福下決定攜手一生，謝謝大家一路走來的關心與祝福，皇天不負苦心人，更要祝福天下有情人終成眷屬！
王瞳全文
我是王瞳，
首先，先謝謝大家一直以來的關心，這次選擇用這樣的方式來告訴大家，是不想浪費過多的媒體資源，以及在工作場合上模糊了焦點。
9年了，時間說長不長，說短也不短，但卻佔據了我人生中最關鍵的部份。
謝謝這段旅程中的驚心動魄，尤其是2019年，讓我狠狠地上了一課。
也因爲如此，吳姍耘小妹妹，必須長大了。
這些時間，我過得很艱難，也很痛苦，但我決定將這一切過程，都轉化為心裡的刺青，它們時時警惕我，未來的路該如何走得光明磊落。
我要感恩這些絆腳石，雖然讓我跌了滿身傷，但卻讓我重新看待了我跟艾成的感情，清楚看見真正的愛，是什麼模樣。
我要謝謝艾成，他讓我明白，什麼是不離不棄，無條件接納的愛。更感謝上帝給了我一個迴轉道，在這些不堪之後，祂仍張開雙手，帶我走向祂為我所預備的道路。
今天是我與艾成登記結婚的日子，九年的時間，或許是漫長，但能有今日，我們都非常感謝彼此，感謝上帝的帶領。
未來，我們將一起為我們的人生負責，並建立在基督裡的家庭，無論高山低谷，都定意一起走過，若非這些風風雨雨，我們無法生出堅定的愛與真摯，我們會帶著這份堅持，繼續寫下艾成與吳姍耘的故事。
新的下半年，新的身份，新的旅程，將要開始。
我是蔡太太，請多多指教。（編輯：楊穎軒）