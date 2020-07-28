快訊／艾成、王瞳登記結婚　「我們的愛超越挑戰和艱難」

33歲王瞳與大5歲艾成愛情長跑9年，中間歷經分分合合，小倆口今（28日）終於透過社群媒體宣布登記結婚，艾成表示與王瞳的愛「已超越挑戰和艱難」，王瞳則感謝艾成讓自己明白「什麼是不離不棄、無條件接納的愛」，彼此隔空放閃，羨煞各界。



▲艾成（左）、王瞳修成正果。（圖／記者林柏年攝 , 2020.07.27）

艾成全文



我是艾成



首先，先謝謝大家一直以來的關心，這次選擇用這樣的方式來告訴大家，是不想浪費過多的媒體資源，以及在工作場合上模糊了焦點。



和世上很多成功的男人比，我一定差遠了...但我有一顆為瞳瞳捨命的心和永不離棄的愛，也許有人會笑我很笨很傻，但從九年前在一起到我被鬼附，瞳瞳對我的不離不棄，遠大於我對她的付出。在我最狂妄自傲的時候，在我最糟最不堪的時候，常人都束手無策，避之唯恐不及的情況下，瞳瞳無怨無悔的陪在我身邊。



每個人都會經歷高山低谷，我自己也是，我們都是。但我們對彼此的愛，已經遠超越這些挑戰和艱難。並且因著神的愛給我們很多確據和得勝的力量，經過了深思熟慮之後，從2020年7月28日起，我們在神的見證和親友的祝福下決定攜手一生，謝謝大家一路走來的關心與祝福，皇天不負苦心人，更要祝福天下有情人終成眷屬！









