大學好友相聚遇殺人案　中村倫也逃亡過程像被活屍追

▲濱邊美波片中扮美少女偵探查案。（圖／車庫娛樂）

▲中村倫也（左）拍片難忘被活屍追。（圖／車庫娛樂）

電影《屍人莊殺人事件》找來神木隆之介、濱邊美波、中村倫也主演，古川雄輝、柄本時生、葉山獎之、矢本悠馬、佐久間由衣、山田杏奈等演員也有參與演出。該故事敘述一群大學生在音樂祭合宿活動中，意外遭受大批活屍攻擊而受困別墅，想不到密閉空間裡卻發生了連續殺人事件；而飾演推理小說愛好者的中村倫也，表示拍攝逃亡過程中，真的有種被活屍追的恐懼感，經驗此生難忘。濱邊美波在《屍人莊》中飾演美少女偵探「比留子」，她透露：「原作小說當時引起話題時就曾讀過，我非常喜歡！『比留子』這個角色很毒舌，當時就曾想像若拍成電影會怎麼樣？所以收到這個角色時真的很驚訝，很苦惱該如何揣摩這個人物。但讀了劇本後，發現這個角色比小說原作更戲劇化，因此便盡力詮釋這個角色。」中村倫也片中飾演推理小說愛好會會長「明智恭介」，他表示：「我所飾演的『明智』是個很特別的角色，雖然故事中的設定是名大學生，但我想他是個不願踏出社會，只想沉浸於謎題中的男子，所以很自然地就能塑造出他的形象。」中村倫也還透露劇中有些活屍橋段令他感到特別害怕，他說：「特別是從音樂祭會場逃回別墅的過程，在拍攝時覺得自己真的被一大群活屍追殺，超可怕！」《屍人莊殺人事件》7月31日在台上映。