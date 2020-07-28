25歲鮮肉外型激似佐藤健　豪氣自爆「很會炒飯」

年僅25歲、身高180公分的中日混血鮮肉楊宇騰，外型酷似人氣日星佐藤健、龜梨和也綜合體，在學生時期兼差模特兒時，被現在的經紀公司發掘出道，

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▲楊宇騰堅持走演藝圈，讓爸爸很擔心。（圖／泓康天下娛樂文創提供）

楊宇騰來台之前曾在上海念過一年書，中文聽說讀寫可以算是非常流利，不過為了未來想朝創作歌手邁進的他，還是特別去進修中文，問他在學中文的過程中有無發生趣事？他笑說：「因為我唸餐飲管理科，拿手料理是『炒飯』，有好幾次我在自我介紹時講到我的才藝，我都很大聲地對大家說，『我很會炒飯』，結果現場女同學笑到不行！我還被反虧，『你的炒飯技巧很好嗎？我想吃你的炒飯！』事後才知道『炒飯』的雙關語意思後，就不太敢說這句話了！」

▲楊宇騰剛來台灣時，曾因為「炒飯」一詞帶有雙關鬧了笑話。（圖／泓康天下娛樂文創提供）

歷經2年音樂舞蹈培訓及唱歌發音咬字訓練後，終於要在8月12日推出個人首張EP《我的夜無所事事》。楊宇騰的裕介），他在名古屋出生、長大，從小就把放浪兄弟主唱ATSUSHI視為偶像，因此在他14歲時，開始自學吉他、組樂團，內心也種下想當歌手的夢想，加上媽媽是台灣人的緣故，在念完高中後，他毅然而然決定隻身搬來台灣念大學並闖星夢。而一開始擔心他要走演藝圈會吃苦的爸爸，原本希望身為獨子，也是唯一繼承人的他，畢業後能接掌家裡的經商事業，不過看到楊宇騰在台灣接受訓練過程中的堅定決心，爸爸也由一開始的反對轉為支持，除了跟他約定好要拿到大學文憑外，更對楊宇騰機會教育：「你既然自己選擇了人生之後的道路，無論多苦都要堅持下去，因為這就是一輩子的事，沒有回頭路！」