初入好萊塢有多辛酸？「阿湯哥前妻」向畢業生吐心聲

近期美國各州陸續解除居家隔離禁令，而阿湯哥的前妻凱蒂荷姆絲，則在隔離期間於Instagram曬「母女情」，大方Po出家中花園照片，表示自己和女兒一起在隔離期間，度過了充實的園藝時光！日前她更受邀回母校托雷多大學（The University of Toledo）擔任畢業典禮演講貴賓，向畢業生們講述了初入好萊塢的辛酸和奇妙際遇。
凱蒂荷姆絲表示：「當我告訴父母我想當演員後，他們立刻勸阻我，但我仍舊馬不停蹄的參加許多試鏡，卻屢屢失敗，我媽媽看到我沮喪的臉色，將我引到一旁並告訴我：『凱蒂，不用擔心，妳沒什麼可羞恥的，妳就是妳，到哪都一樣，若妳想進演藝圈，切記玩得開心，做妳自己就好。』奇妙的是，聽完她這番話，我就接到試鏡成功的通知了！」
這神奇的經歷也與她主演的新片《祕密：夢想的力量》劇情不謀而合，電影描述獨自扶養三個孩子的寡婦米蘭達（凱蒂荷姆絲 飾），在一場風暴過後，雇用了一名水電工布雷（喬許盧卡斯 飾）修繕受損的住家，在閒暇之餘，布雷會與米蘭達分享他的人生哲學「吸引力法則」，布雷相信只要打從心底渴望某件事物，宇宙自然會有力量助你心想事成、夢想成真。
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