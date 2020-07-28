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哈林迎59歲生日　周杰倫祝壽：多生幾個

記者吳雨婕/綜合報導-2020-07-28 20:12:55
▲庾澄慶迎59歲生日，周杰倫在祝福影片中，稱讚他身材維持很好，可以再多生幾個。（圖／福茂唱片提供）
庾澄慶（哈林）今（28日）迎來生日，但他逢9不過生日，僅稱是「暖壽」，因此為睽違3年的新單曲《音樂超氣派》早起宣傳，一早就上電台通告，沒想到所屬「福茂唱片」同仁夥同電台並發動昔日老戰友，給他個意外驚喜，獻上「金箍棒」生日蛋糕，硬是要幫哈林哥祝賀一下！甚至還帶來周杰倫（周董）、蕭敬騰（老蕭）的祝壽VCR，讓他開心不已。

哈林本來是赴電台宣傳新歌《音樂超氣派》，結束要離開時，同事騙說要再拍一個ID，把他帶到電台咖啡廳，他不疑有他，結果一走近就看到躲在門後的昔日老同事－九孔，讓哈林噗滋噴笑，直呼：「你們好樣的！」看到所有老朋友、新朋友齊聚一堂給他生日驚喜，哈林超開心，看到同仁們準備的食物，蛋糕、滷味、披薩、壽司、水果等，讓他當場驚呼：「早知道我剛在節目就少吃一點！」

▲福茂唱片的工作人員幫庾澄慶過生日。（圖／福茂唱片提供）
▲福茂唱片的工作人員幫庾澄慶過59歲生日。（圖／福茂唱片提供）
周董也特別獻上長達1分鐘祝福VCR：「哈林哥生日快樂，歲數呢，我們就不要再提了，你的視覺年齡18歲而已，而且我剛看了你跟老蕭的新歌，wow！兩支喉嚨啊，非常的精彩，歌詞裡面還提到『跨時代』，這好像是我的歌名嘛！沒關係，拿去用，隨便用隨便用！」又感性的說：「我很懷念跟哈林哥一起工作的日子，雖然現在大家工作都在不同的地方，但我們常會在同一個俱樂部遇到，一看到哈林哥游泳，身材都保持很不錯喔，希望哈林哥可以再多生幾個，年齡不是問題的，視覺年齡18歲，生日快樂！」 

▲福茂唱片的工作人員幫庾澄慶過生日。（圖／福茂唱片提供）
▲庾澄歡度生日。（圖／福茂唱片提供）
▲周董與3台千萬超跑一同入鏡。（圖／周杰倫IG）
▲周杰倫祝壽哈林59歲生日快樂。（圖／周杰倫IG）
 

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