曹西平曾遇演藝圈霸凌酸言攻擊　曝他們「超可悲下場」

林語菲將於今（29）日晚舉行入行12年來的首次新歌公益演唱會「勇敢綻放」，而他在下午於西門町舉辦演唱會前記者會。提到個唱，林語菲表示：「等了12年，終於有屬於自己作品的演唱會，而追求圓夢的歷程，猶如一生的漫長，今天終於達陣，爸媽與家人今天都專程來我的演唱會，一切都值得了！」
資深藝人曹西平是晚上演唱會的嘉賓，下午的記者會，曹西平也提早現身打氣，送上金哨子，而能夠讓曹西平現身，靠的是林語菲對歌唱的熱愛，曹西平笑說：「我們算是歌壇長輩，他如果唱的很難聽，我也不會來，我聽了他的故事，他一路走來很辛苦，不是一篇文章可以形容的心情。」
林語菲過去曾飽受同儕霸凌之苦，但他勇敢挺過，也因為經歷這些事情，讓他更加堅強，曹西平也透露，其實也有過被霸凌的經驗，「以前有些人會說我唱不了多久，或是說我爸是割包皮的醫生，『他那麼有錢，幹嘛唱歌』等等，說這些話的人都是演藝圈的，後來死的死，消失的消失。」因此他表示，「講我的那些人，笑笑就好，因為站的越久，就是最好的證明。」林語菲邊聽似乎非常有感觸，還因此紅了眼眶。
林語菲則是說起會想要請曹西平擔任嘉賓的原因：「我很欣賞曹大哥的勇敢直言，剛好我的演唱會名字叫『勇敢綻放』，對我來講，幫站台一定可以給我很大的力量。」
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