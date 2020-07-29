《俗女養成記2》將開拍　為台灣原創影視進軍國際打頭陣

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《俗女養成記2》

由導演嚴藝文、陳長綸，帶領金馬影后謝盈萱等原班人馬強勢回歸，

預計今年第四季開拍。

劇集

《塵沙惑》

已於本月開鏡，由《目擊者》監製唐在揚，與《老大人》導演洪伯豪，集結三位金獎加持主演：影帝莊凱勛、影后張榕容及新進雙金得主劉冠廷共同飆戲，打造令人耳目一新的犯罪懸疑劇集。而迷你劇集

《氣》則獲得高雄電影節評審團特別獎，希望打造出Z世代的《臥虎藏龍》。

▲《塵沙惑》由莊凱勛（右一）主演。（圖／CATCHPLAY）

除此之外，「影響原創」也力邀國內外備受矚目的金獎編導及團隊，如《盛夏光年》、《重返20歲》導演陳正道、今年台北電影節開幕片《無聲》新銳導演柯貞年、《江湖無難事》監製林秉聿、榮獲國際電影節短片獎新秀導演周鉅宏等，一同打造原創戲劇與電影項目，題材涵蓋愛情喜劇、科幻、犯罪、商戰、社會寫實等類型。

▲文策院與CATCHPLAY一起投資的「影響原創」，共同開發台灣原創影視作品。（圖／CATCHPLAY）

文策院與CATCHPLAY今（29）日宣佈，共同投資成立「SCREENWORKS影響原創影視股份有限公司」，專注佈局面向國際市場的台灣原創內容，目前開發中的項目包括：《俗女養成記2》、《氣》、《塵沙惑》等，另有多位金獎編導加入，一同打造原創戲劇與電影。延續在不只要跟著大小嘉玲的成長課題，繼續給六年級生滿滿的回憶與感動，更要打進不同年齡層的心坎裡，傳達正能量，