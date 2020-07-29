江疏影《三十而已》慘當小三　遇正宮挑釁崩潰落淚

《三十而已》由江疏影、童瑤、毛曉彤主演，其中江疏影在劇裡意外成為小三，面對男友交往7年正牌女友到她工作店裡，點名要求她服務，一連試穿了三個小時，卻連一件衣服都不買，十足的奧客行徑，最後撂下狠話，「自己的男人被別人佔領是什麼滋味？」還刻意買了一條領帶，拿出男方的信用卡直說，「買給我老公的！」更嗆說：「如果你還想保留你的工作，和一點點尊嚴，妳就退出吧！」



▲江疏影（右）不知道自己是小三。（圖 / WeTV提供） 網友也形容江疏影這條感情線，簡直上演宮鬥戲情節，而她的閨蜜童瑤則提醒，「人家在一起7年了，不是夫妻也勝過夫妻，你在對方眼裡，就是多出來的第三個人。」又說，「7年的感情，7年的陪伴，人生能有幾個7年？ ！你不是第一個，也不是最後一個！」直搗心扉的敲磚式問法，最終讓江疏影崩潰落淚。



▲童瑤（左）老公也有出軌跡象。（圖 / WeTV提供） 童瑤在劇裡卻也遇上了煙火設計師老公精神出軌，她歡度三十歲生日時，老公還在派對上送煙火大禮，真情告白，沒想到老公卻趁出差時，與少女共吃冰淇淋，以及在煙火藏上愛的訊息，前一秒透過煙火對狂撩老婆童瑤，後一秒再透過煙火對小三展露情意，面對對方的挑逗，她老公甚至還發訊息：「妳太壞了！」讓網友直呼太渣了！



▲童瑤發現老公精神出軌的蛛絲馬跡。（圖 / WeTV提供） 童瑤老公開始在生活的細節對童瑤撒謊，尤其童瑤在整理他的西裝外套時，意外發現口袋有一張購買冰淇淋的發票，甚至在她老公的辦公桌抽屜，發現老公與少女的信物「巴斯光年」，讓她開始逐步蒐證追查，請司機報告老公的私人行程，想給老公回頭機會，卻越來越失望。



