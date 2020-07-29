《我的婆婆》太受歡迎　收視若破5「十仙女」穿比基尼

《我的婆婆怎麼那麼可愛》本週收視率創新高3.2，

4，張書偉和許孟哲將上演男男吻，製作人還提議楊銘威之前下半身打馬賽克那一幕「解馬」，但看完原圖她表示：「還是決定不要好了」，鍾欣凌在一旁補充：「放大就OK！」

▲在地鄉親熱情迎接《我的婆婆》劇組。（圖 / 公視提供）

演員們紛紛討論收視慶功，若再破5的話，鍾欣凌表示「十仙女」婆婆加媳婦們、大美、仙姑、製作人等人將穿比基尼慶功。放眼近幾年公視的台劇《通靈少女》最高收視4.4、《我們與惡的距離》則是3.4，對於收視破5，王少偉大喊：「我們有信心！」

劇中有一幕鍾欣凌和許傑輝一起做體檢，意外洩露鍾欣凌當時體重93公斤，她笑說女兒問她體重她都說88公斤，老公詢問更是避而不談，她還看到網友留言說「妳有為戲增肥嗎」，鍾欣凌誠實表示沒有，但拍《我的婆婆》過得太幸福、體重失控胖了5公斤，現在體重是人生巔峰。

▲《我的婆婆》收視節節高升，有望破5打破近年台劇紀錄。（圖 / 公視提供）

鍾欣凌演出婆婆一角，自然的演技大獲好評，在此之前她已拿過兩座金鐘獎女主角獎，製作人也替她呼籲金鐘獎評審，「希望評審不要因為她拿過兩座就跳過她」，並強調鍾欣凌這個角色突破以往演出，跟之前都是不同的表演方式，對於影后專業度給予高度肯定。《我的婆婆》受到觀眾廣大好評，製作人表示在播出前心情其實很忐忑，「我們也不確定觀眾會不會喜歡，但劇本很瘋，覺得可以試試看，用喜劇詮釋出嚴肅的主題。」

▲鍾欣凌（左二）因演出《我的婆婆》，生活中也多些小確幸。（圖 / 公視提供）

而《我的婆婆》受到高度關注，演員們生活上有沒有什麼改變？鍾欣凌表示，角色受到歡迎外，自己去銀行匯款經理看到她不收手續費；連去買炸雞也多送幾樣東西，帶家人出外住飯店還接到公關電話，確認是鍾欣凌本人，直接給她房間升等，還比原本訂的便宜，讓她相當開心。

製作人陳慧玲、導演鄧安寧與演員鍾欣凌、許傑輝、王少偉、陳禕倫、黃浩詠齊聚蘆洲湧蓮寺參拜，兌現蘆洲行的承諾，感謝台灣觀眾的支持。若收視再破