《屍速列車》女星胰臟癌病逝　終年46歲

▲▼李相玉（上圖）演出過《屍速列車》第一集（下圖）。（圖／翻攝韓網、《屍速列車》劇照）

曾於韓片《屍速列車》飾演配角的女星李相玉，昨（28）日因病離世，終年46歲。女星廉晶雅2017年主演的恐怖片《萇山虎》，成為李相玉的遺作。據悉，李相玉罹患胰臟癌末期，一直以來都積極抗癌，可惜近日病情惡化，被送到急診室救治，仍不敵病魔離世。李相玉目前設靈於首爾大學醫院附屬殯儀館，預計明早出殯。李相玉於2005年憑電影《愛情》出道，演出的電影雖然都是配角，但相當稱職，除了演出《屍速列車》第一集之外，還有《希望：為愛重生》、《索命人孔蓋》、《許願》、《潘朵拉》、《對不起 我愛你 謝謝你》等電影。