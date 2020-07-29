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《屍速列車》女星胰臟癌病逝　終年46歲

記者翁新涵/綜合報導-2020-07-29 18:42:45
▲《屍速列車》女星李相玉胰臟癌病逝。（圖／翻攝韓網）
曾於韓片《屍速列車》飾演配角的女星李相玉，昨（28）日因病離世，終年46歲。女星廉晶雅2017年主演的恐怖片《萇山虎》，成為李相玉的遺作。

據悉，李相玉罹患胰臟癌末期，一直以來都積極抗癌，可惜近日病情惡化，被送到急診室救治，仍不敵病魔離世。李相玉目前設靈於首爾大學醫院附屬殯儀館，預計明早出殯。

▲▼李相玉（上圖）演出過《屍速列車》第一集。（圖／翻攝韓網、《屍速列車》劇照）
▲▼李相玉（上圖）演出過《屍速列車》第一集（下圖）。（圖／翻攝韓網、《屍速列車》劇照）
▲▼李相玉（上圖）演出過《屍速列車》第一集。（圖／翻攝韓網、《屍速列車》劇照）
李相玉於2005年憑電影《愛情》出道，演出的電影雖然都是配角，但相當稱職，除了演出《屍速列車》第一集之外，還有《希望：為愛重生》、《索命人孔蓋》、《許願》、《潘朵拉》、《對不起 我愛你 謝謝你》等電影。

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