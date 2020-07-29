台詞太多還要講台語　女星收到劇本崩潰大哭

《羅雀高飛》今（29）日舉辦隆重首映會，林艾璇（大元）、邱凱偉Darren、李維維、田家達、傅小芸、曾子益、沛小嵐、倪齊民、張銘杰、林健寰等人都出席。為符合劇中50年代氛圍，製作單位已花費超過500萬搭出劇中主要場景中藥鋪勝昌堂、林家豪宅陳設、羅家搭景、並重整白河舊街道，主角們紛紛透露拍戲時遇到的難關



▲大元成功轉型實力派（右二）。（圖 / 三立提供） 《羅雀高飛》演員搭檔都是新面孔，包括林艾璇（大元）、邱凱偉Darren、李維維、田家達、李若玹、傅小芸、倪齊民、郁方等，眾演員為了該戲全都突破自我，特別是兩位女主角大元與李維維克服了台語的難關，雖然兩人都說也許是最後一次拍台語劇，但看播後的成果又心癢癢的。李維維表示自己比考聯考還用功，她原先以為戲後段台詞不會多，但有次收到劇本她就在車上崩潰大哭起來，因為台詞實在太多，深怕演不好，不希望讓觀眾覺得她是在背台詞，沒能融入劇中，難怪李維維開玩笑說：「還是傻白甜好演。」



▲《羅雀高飛》將於本週五（31日）播出。（圖 / 三立提供） 大元這次成功轉型為實力派，她也克服劇中抓雞摸蛇，猶如恐怖箱的劇情，特別是一場在火車上奔跑劇情，她跌倒在雞隻中，她要抓準跌倒在雞屁股間的時間，如沒抓好會壓到雞，結果拍了三次，好在沒有弄傷雞，讓她壓力好大。Darren雖飾演中藥房玩世不恭的大少爺，但住的豪宅卻沒有冷氣，每次拍戲猶如洗三溫暖一般，劇中他首次露臀讓李維維搓揉，他說最擔心就是放屁，Darren笑說這場戲真的很像小時後脫褲子打針，他雖表現得很大方，但大家都說其實Darren是很害羞的，連飾演阿嬤的沛小嵐都虧說：「你的屁股都被大家看光光了。」



