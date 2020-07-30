男星自認還在長高遭虧爆　家中挖出15年魚化石

告五人的直播節目「黑畫面之旅」4月起營業，每周一次在IG直播聊近況、彈唱歌曲，近來黑畫面之旅來到第二季，最新一期吿五人展開「睡衣派對」主題，3人穿著睡衣沉浸在最舒服的時刻，輕鬆和歌迷分享生活，也透露歌迷最期待的新專輯內容，雲安甚至差點說溜嘴，透露新專輯的曲目。

如同告五人創作的歌曲，他們的聊天題材取自生活，穿著睡衣的3人，聊起洗完澡後的第一件事，雲安表示自己一定會先喝一杯牛奶，自認還在發育期的他，覺得自己還在長高，犬青卻立刻吐槽：「不，你只是腳皮長厚。」

▲告五人的直播節目「黑畫面之旅」，最新一期展開睡衣之旅。（圖／相信音樂提供）

時序進入暑假，告五人也聊起「家有一老、如有一寶」的主題，依據告五人的經驗，暑假就是「回爺爺奶奶家，把他們所有的食物吃光光」的愜意日子。雲安笑說，阿嬤手藝了得，特別是乳酪蛋糕堪稱極品，而剛好告五人直播時是晚上10點左右，雲安大爆料：「我阿嬤就在剛剛，烤了一批乳酪蛋糕！」犬青說：「但她似乎忘了我們8點過後不吃東西。」

犬青也分享自己可愛的阿嬤，常常有驚人之舉讓家人驚呆，她舉例：「每年過年我最愛被分配到掃廚房，都能有大發現，有一次我清出一條我姑姑還沒嫁之前買的一條魚，我姑姑已經結婚15年了，那條魚根本已經變化石了！不得了，所有家人看到都驚呆了！」