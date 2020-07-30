黃明志爽曝「用量大」　保險套代言找上門

▲黃明志隔離出關，親自談入圍金曲獎心情。（圖／記者林柏年攝, 2020.07.30）

▲保險套廠商上門找黃明志代言。（圖／記者林柏年攝, 2020.07.30）

「大馬鬼才」黃明志終於經過14天自主隔離後出關，他於今（30）日舉辦媒體活動，提到與周華健、張震嶽等人一起角逐歌王寶座的心情，也表示想要打扮成保險套走金曲紅毯，讓全場笑成一團。日前公布金曲獎入圍名單時，黃明志提到才剛剛抵達台北，人正在家裡隔離，沒想到因為之前疫情嚴重，沒辦法回台，導致電費4個月沒繳，因此遭斷電，只能一個人穿著紅內褲，坐在家裡客廳滿頭大汗等復電。而他今天談起此事，笑說那天上廁所非常麻煩，一隻手還要拿著手電筒照，家裡冰箱因為斷電發出惡臭，又沒辦法請人幫忙買芳香劑，讓他超無奈。說起入圍金曲獎心情，黃明志表示：「其實滿淡的，入圍者真的都很強，我當作是來參與盛會，評審能認同我，我真的很開心。」也透露心目中的歌王是周華健、張震嶽。由於黃明志被馬來西亞當地的媒體視為「社會亂源」，如今三度入圍金曲獎，他坦言大馬媒體對他漸漸改觀，「入圍肯定會影響評價，入圍的時候他們有寫比較好的文章。」此外，近來有兩家保險套公司相繼來邀約代言，黃明志樂開懷的說，「滿期待的，現在保險套還有美食口味、飲料口味，好多花樣，用量大是好事，好過不用！如果真的成功代言，送我（保險套）就可以研究，希望可以談成。」被問到今年金曲戰袍是否已準備好，黃明志不改幽默地回：「還在找贊助，不然就打扮成保險套吧！」