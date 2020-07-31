求學時期是「神力女超人」　賴雅妍專救班上美女

在電影《逃出立法院》中，賴雅妍化身「立法院學姊」熊穎穎，嗆辣霸氣模樣，讓禾浩辰飾演的白痴警衛王有為，拜倒

賴雅妍透露，電影中她的個性容易暴怒，

▲賴雅妍透露自己和片中角色很相像。（圖／華映娛樂）

禾浩辰

從白痴警衛，搖身一變成人氣立委，反差極大，讓他回想到自己大學唸體育系，原本只是一個喜歡打球的運動員，因為一場比賽被經紀公司發掘，從不會演戲的大男孩，變成一位電影演員，他表示，其實自己曾想當五星級大廚，開一個小餐廳。

▲禾浩辰在片中從白痴警衛變人氣立委。（圖／華映娛樂）

她的石榴裙下，唯學姊是從，兩人攜手戰活屍，賴雅妍一個口令，禾浩辰一個動作，在立法院上百活屍中殺出血路。永遠抱持著一種正義感與熱血感，跟自己相像，但也笑說：「我也是有點偶包的，真的要暴怒時，沒那麼容易爆裂！」自認從小到大相當有正義感，如片中角色般哪裡有人需要幫忙，或是看到有人被欺負，就會義不容辭出手相救，她自曝求學時期沒救過英雄，都是救美女，只要看到班上女生被男生欺負，就會站出來幫助弱小，讓工作人員打趣說：「像學校裡的神力女超人！」在片中則是禾浩辰說一開始為了健身要控制飲食，從水煮雞胸肉開始，慢慢進階到煎牛排，再到紅燒魚與紅酒燉牛肉等，進而研究起擺盤與火侯的控制，「越來越喜歡做菜，也喜歡做菜給好友吃。」他透露藝人好友劉奕兒和蔡昌憲，都吃過他的私房料理，並且讚譽有加，更發票房豪語：「若《逃出立法院》票房破三千萬，我就親自下廚烹調私房料理，邀請媒體品嚐。」