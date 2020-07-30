釋小龍被譽為「李連杰接班人」　飾霍元甲徒弟上演武打戲

《大俠霍元甲》由《蘭陵王》毛林林、釋小龍、《小娘惹》寇家瑞等主演，一代男神趙文卓，首集就和王五（張永剛 飾）大打出手，第二集徒弟黃文發（寇家瑞 飾）歸返，也讓師父領教自己的成長。童星出身的釋小龍飾演霍元甲徒弟陳真，兩師徒情感與真功夫武打戲會如何上演備受矚目。



▲《大俠霍元甲》趙文卓飾演霍元甲。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 趙文卓富有武術背景，擅長劍、槍和拳術，實力派演技與真功夫影星，睽違多年再演出霍元甲表示：「將近20年了，兩個完全不同的劇本，這次是另個故事，服裝上這次是清裝，是留大長辮的，那次是平頭。」更透露此次的劇情別於過去，「上回講兒女情長，這部講的俠之大者多一點。」過去演了兩次，所以從霍元甲身上潛移默化學到很多，這次也有更好的樣貌。



▲霍元甲（左）與徒弟黃文發。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 趙文卓這次演出霍元甲也下了許多功夫做準備，因為劇中用了很多武器、兵器，所以很多套路與武器都有重新練，沒有練過的也再掌握。本身就是武術相關的功夫演員，問及是否想要傳承功夫，趙文卓表示：「我本身其實挺喜歡教別人的，像是拍攝時現場有很多徒弟，釋小龍、賈宏偉等等，跟他們交流常常是帶著師父的感覺，去跟他們交流。」



▲賈宏偉飾演霍元甲大弟子劉振聲。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 同是武術世家出身，2歲就成為少林寺俗家弟子的釋小龍，清爽帥氣形象被稱為「李連杰的接班人」，此回飾演霍元甲徒弟陳真。戲中陳真被奸人挑唆，一度誤解霍元甲，也因為這樣的誤解，讓霍元甲與陳真師徒關係緊張，兩人情感也將備受考驗。《大俠霍元甲》28日起每晚7點半愛奇藝台灣站獨家播出。



