阿龐「養小三在家」　當負心漢被罵慘：我出門都很小心

八點檔《生生世世》阿龐在劇中偷吃行徑不斷，除了將小三養在家裡，還在外頭租了房子企圖金屋藏嬌，讓網友氣的大罵「渣男」、「爛人」，也讓收視率再度突破新高，昨（29）日播出全體平均收視1.57。薛仕凌及林雨宣兄妹直接和老爸談判攤牌，讓觀眾大呼過癮。阿龐被冠上「負心漢」稱號，他開玩笑說：「我最近出門都很小心，都有戴著口罩，加上最近瘦很多，模樣跟電視上不同，好在口罩和體重救了我。」



▲兒女向阿龐（左）攤牌。（圖 / 台視提供） 阿龐表示，很多人都說氣到看不下去，不過時間一到還是會鎖定收看繼續罵，觀眾也大讚是因為演得太好，才讓他們這麼生氣。阿龐預告這個角色接下來有更加令人髮指的發展：「大家如果現在就想摔電視，後面可能會想摔沙發，到時候大家再罵個夠。我覺得這樣就成功了呀！畢竟我就是演這樣的角色，沒人罵還得了。」也有觀眾認為老公會出軌，跟太太的行為脫不了關係，應該要負起部分責任，林嘉俐替惠子發聲：「現代人應該很難想像惠子所身處的時空背景，那時的婦女都被世俗、禮教給綑綁住了，惠子工作、經濟自主，按理說可以掌控自己的人生，但她卻仍屈服世俗，她的壓抑、無奈，我們太難去體會。」



▲阿龐被觀眾罵慘。（圖 / 台視提供） 洪淇飾演阿龐小三，第一次演小三就收到如海嘯般的罵聲，她表示事前就做好心理建設，並笑說：「因為壞人很難避免被罵的命運，當我看到『死查某』、『臭綠茶』等稱呼，我真的笑到不行，因為我自己看那副嘴臉也想搧自己巴掌。」她也俏皮表示很感謝觀眾給她的「新綽號」。



▲觀眾認為老公會出軌，跟正宮林嘉俐也脫不了關係。（圖 / 台視提供）



