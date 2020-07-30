黃少祺霸氣強吻熄她怒火　韓瑜有感：當夫妻是很深的功課

八點檔《天之驕女》大量啟用新面孔演出，讓劇多了新鮮感，但其中最受矚目的，仍是黃少祺與韓瑜這對搭檔，特別是韓瑜的角色有別以往，個性較為強悍，為丈夫黃少祺不惜與家人鬧革命，讓眾多鐵粉相當期待。





韓瑜表示不知道是不是因為自己第一次演出「長輩」的關係，第一天回歸拍戲時莫名地緊張，心情還在調適中，像是有個鏡頭她要把茶杯拿起來，這麼簡單的演出，但她卻NG了多次，開玩笑說：「Ｎ到我都懷疑自己是不是演員了！」這讓她與之前工作的時候比起來，更加沒有信心、心情忐忑不安，馮凱導演見狀也安慰她說不要緊張、只要演自己就好，還讓她拿出自己機車的本性，不禁讓她汗顏質問導演：「我對導演你有很機車嗎？」談到與昔日搭檔黃少祺再次合作，韓瑜表示因為之前合作過滿多次所以不會尷尬。



▲韓瑜（右）和黃少祺在《天之驕女》飾演夫妻。（圖 / 三立提供） 對於激情戲，韓瑜嬌嗔地表示：「希望他可以小力一點。」像劇中有一場飯局戲，因為韓瑜差一點發現黃少祺不堪回首的過往身世，因此黃少祺以霸氣強吻韓瑜來停止爭吵，韓瑜笑說只記得他為了配合導演「很Man」的動作要求：「每每都是一把把我扯過去，我骨頭都快散了。」至於在現實中，黃少祺表示若遇到夫妻間的爭吵時，認為自己並不太會以甜言蜜語來澆熄對方的怒火，更是不會以強吻的方式安撫對方情緒，並笑說那樣會「太演了。」



▲韓瑜（左）、黃少祺昔日螢幕情侶昇華成夫妻。（圖 / 三立提供） 韓瑜認為要飾演相愛多年的夫妻是需要一定默契的，導演也為此講了很多戲，對於兩人在角色詮釋上有很大的幫助，韓瑜覺得導演對於人性的分析相當精闢，說道：「當夫妻真的是門很深的功課」，表示自己仍在學習中。黃少祺則是認為夫妻之間在重要節日送禮以及一起用餐是不可或缺的，但以現階段來說還是陪伴小孩為重，因此都會一家人一起共度佳節。



