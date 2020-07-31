爆紅被罵翻！工作人員也遭殃　女星哭著向造型師道歉

19歲的歌手李芷婷近來推出歌曲《殘酷森林》，該曲描講述選秀比賽殘酷現實面，可以說是李芷婷自歌唱比賽出道以來，自我剖析內心陰暗面的作品，她透過歌曲娓娓道來內心深處最害怕的事：被遺忘、被不喜歡，也唱出她從比賽出道，一路走來的心聲。而赤裸的歌詞宛如直球般擊中李芷婷，竟讓她在錄音時錄到「走心」，整整失眠一個禮拜。

《殘酷森林》歌詞中有一句是「誇張的情節在即興表演」，讓當上歌手的李芷婷感觸最深，她提到這句歌詞是她2020年的代表句，為自己幾個月來歌唱人生下了最好的註解。原來因為參加《中國好聲音2019》拿下第3名而爆紅的李芷婷，隨著人氣高漲及發片曝光，關注她、批評她的酸民也跟著增多，除了批評她的歌聲外，連造型都拿來品頭論足，甚至連造型設計師也都一起被罵，讓19歲的她壓力倍增，還哭著跟造型師說對不起。

▲李芷婷錄製歌曲《殘酷森林》，錄到走心。（圖／唯有音樂提供）

宣傳一個多月，李芷婷充分感受人生如戲，直呼：「當歌手好難！」也透露：「目前發生的所有事情都太戲劇化了，有時候心情不好的時候，還會很負面地覺得為何需要被迫接收這些事情，不過後來想通了，默默承受之餘，也不斷地告訴自己要保持初衷，然後放下自己的得失心專心在好好唱歌上就好了！然後時時刻刻提醒自己是幸福的，能多唱一個舞台就是一次福分！」