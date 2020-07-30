羅平拍《女力》太操指甲外翻　痛到無法下床嚇壞嬌妻

《女力報到－正好愛上你》演員羅平在新一季中化身帥氣保鑣，增加不少武打戲，拚命的他在拍攝現場打到腳指甲翻開，隔天還肌肉痠痛險些無法下床，行動困難徹底嚇壞老婆。





羅平近日在臉書放上自己在《女力報到》的打戲畫面，自嘲從「宋志強」變「武打強」，靈活的拳腳功夫吸引不少網友爭相留言按讚。他透露自己原本就特別喜歡看「戰爭」武打相關的影集，笑說：「只要劇本有硬派的劇情，對完戲之後，我都會內心把自己當三國武將來拍。」



▲羅平（上）回家痛到無法下床。（圖／TVBS提供） 拍攝《女力》第一場武打戲前，羅平原以為會有武術師父，實際到現場發現竟是導演親自下場指導，他分享：「想說應該是簡單的套招，導演很厲害，還教我快速奪槍、掃堂腿、過肩摔，整個當格鬥電玩在拍！」當天連續過招十幾次，羅平也意外掛彩，「拍到腳指甲翻開，剩下幾顆鏡頭，還好有把整場撐完，看到成果真的很開心。」回家後的慘況讓老婆嚇一大跳，「隔天我全身痠痛，起床也很難爬下床，尤其手臂真的很多傷，老婆還以為我出去工作跟人家打架。」



▲羅平飾演帥氣保鑣。（圖／TVBS提供） 除了增加武打戲，羅平偶爾會順應劇情變成「料理型男」，劇中他與楊晴變得經常起口角，他解釋：「我們在戲裡已經共結連理，都希望能夠為生活多努力，所以很多東西都反應現實生活的狀況。」戲外若跟老婆意見不合？羅平說：「現實中跟老婆有爭執，我都會直接抱她然後就好了，如果能夠做個她喜歡吃的大餐也是很重要的！」他認為夫妻得傾聽彼此心聲，溝通就是維持甜蜜的祕訣。



