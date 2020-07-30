前輩變成超正美人魚　「全身雪白」網讚嘆：好水！

▲松岡昌宏為了後輩出演MV當美人魚。（圖／翻攝Twitter）

▲Hey! Say! JUMP新歌獲得討論。（圖／avex taiwan）

傑尼斯男團「Hey! Say! JUMP」推出最新單曲《Last Mermaid...》，該曲也是成員伊野尾慧與師兄、TOKIO的松岡昌宏出演的電視劇《家政夫三田園》最新一季主題曲。松岡昌宏以主角「三田園薰」的名義，用女性視角寫出此作品之外，還化身MV中的美人魚，驚喜滿點引起討論。除了提供樂曲，松岡昌宏MV中還化身人魚公主，全白的服裝配上白色假髮，讓網友讚嘆不已，但這裝扮起初令松岡抗拒，覺得非常羞恥。他雖再三拒絕，最後還是為了心愛的後輩答應拍攝。在拍攝人魚公主的戲份當天，伊野尾慧特地到現場觀摩，讓松岡又驚喜又害臊，可看出同門師兄弟的好交情。日前Hey! Say! JUMP為了宣傳新曲，出演日本知名音樂節目《MUSIC STATION》，主持人詢問團員第一次聽到歌曲的感想，中島裕翔說：「『你一直都沒發現我的改變對吧』這句歌詞，有點難想像是出自平常具有大哥風範的松岡前輩之手！」為了傳達歌曲的背後含義，團員演唱時也在表情上下足功夫，隊形編排上大家相較之前多了距離，讓粉絲驚嘆就算有距離感，舞步整齊依然很有魄力，這集節目播出後，網路上引起廣大迴響，觀眾也感受到歌詞與松岡昌宏本人的反差。《Last Mermaid...》7月31日在台發行。