三上悠亞「洞洞泳衣」炸出F級武器　360度大方呈現！

日本AV女優三上悠亞近期因疫情關係，導致拍片工作銳減，但她仍勤於社群網站做宣傳、推銷自己、分享火辣性感照片，日前她穿上背部挖空的泳衣，刻意擠壓F罩杯，還360度秀出蜜臀、蠻腰等不同角度，福利獲得萬人按讚，魅力不容小覷。
三上悠亞雖然工作減少，但還是會在社群網站上曬出性感照片滿足粉絲，近期福利更升級，穿上泳裝刻意露出F胸型之外，還秀出不同角度的部位，讓粉絲大暴動。她近期與深田詠美、橋本有菜、明里紬、安齋拉拉等人，榮登AV平台「JKF AV+」最暢銷作品女優榜前五名，而深田詠美因為外表與豐滿的上圍，被日本封為「新一代AV女王」，很有明日花接班人的架勢。
此外，日前有人線上違法販賣成人影片，日本AV片商協會「IPPA」透過台灣保智警察協助跨海提告，但嫌犯訴訟過程中不認罪，主張成人影片在台灣沒有著作權，最終被臺灣新北地方法院判定侵犯成人影片著作權，處以高達1年6個月的刑期且不得緩刑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。