林昶佐發文悼念李登輝　639字細數相處點滴

台北榮民總醫院於今（30）日稍早表示，前總統李登輝於晚間7時24分辭世，享耆壽98歲，消息傳出後令各界震驚、不捨。而閃靈樂團主唱，同時也是無黨籍立委的林昶佐，也在稍早於臉書發文哀悼，639字細數與李登輝相識、相處的點滴。

林昶佐貼出2003年與李登輝的合照，照片中兩人都做出搞怪的表情，模樣俏皮、可愛，他在文中首先向李登輝的家屬表示慰問，接著提到李登輝從過去到現在的事蹟，而他是在2003年認識李登輝，「他當時已經80歲，但我一直沒把他當成有距離感的長輩，記得某次我想去找他交換想法，他的秘書要求我傳真正式公文說明拜會的事由，我不想囉唆，就在一張A4上只打『求見』兩個大字傳了過去，心想如果見不到面也OK。他的秘書有點為難，但最後還是把那張紙給李總統看，李總統竟然瀟灑地答應相約。十幾年來除了政治話題，幫他主持一些活動，我們也聊藝文、科技，甚至還介紹漫畫給他看，感覺他對什麼都很有興趣。」

▲林昶佐（左）發文悼念李登輝。（圖／翻攝林昶佐臉書）

林昶佐也透露，他始終視李登輝總統為戰友，所以常常保持直來直往的互動，「直到近年李總統的身體不再那麼硬朗，我才慢慢感受到他的年邁，最後的這天終究來臨。」最後他由衷表示，希望李登輝安心休息，在你信仰的那個天上，一定有更多有趣的事情讓你挖掘，而台灣也不會停下腳步，一定會繼續勇敢進步，成為您心中那個美好的國家！」一段話感性又懇切。