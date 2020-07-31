從今年旺到明年！「3生肖」性格圓融　做啥都有貴人幫　

許多事情除了靠自己努力外，若有貴人相助，將會變得更加得心應手，而生活中畢竟是充滿機遇的，很多時候如果有人幫忙就會變得更容易一些。專寫命理運勢的《每日運勢風水》近日就分析，「3生肖」的人性格相當圓融，既聰明又能和大家打好交道，無論在什麼方面都容易遇到「貴人」幫忙，好運氣將從今（2020）年旺到明（2021）年。

1.生肖羊：

屬羊的人雖然看起來很普通，但其實在他們樸實的外表下，有著一顆火熱的心，和大家相處時都能直接體現，在群體中，他們非常注重大局，也十分積極性，在做任何事情之前都會考慮到整體效益，因此能給大家帶來正面影響。此外，他們也很少對別人提出要求，大部分時候都是自己先付出，讓別人看見理想結果，所以他們的生活道路也會比較平順，沒有那麼多煩惱和困難，未來的日子將會走在上坡路，從今年旺到明年也不是一件難事，不僅收入高，家庭生活也會越來越好。

2.生肖豬：

屬豬的人從小到大都不缺人幫忙，他們很容易讓人產生想照顧的心，本身非常謙虛且低調，而他們也能在多次與別人交流後，變得更自信、大氣，做每件事也會更加認真，所以生活的方方面面終究不會辜負他們。對事業與生活都相當認真的屬豬人，賺錢能力也一年勝過一年，因為他們一路上遇到的貴人會比從前多，只要自己願意堅持生活，就不會辜負自己一心半點，努力終究如同星星之火，可以燎原，最終在貴人相助下，順利成功，家大業大，從2020年的小富變成2021年的大富。

3.生肖兔：

屬兔的人看似好欺負，但其實他們為了捍衛朋友的利益，可以讓自己的勇氣加倍增長，他們時時刻刻都替別人著想，貴人也會為他們遮風擋雨，從小到大，他們的身邊既不孤單，也不缺乏機遇，他們在生活中總能做好很多事，哪怕自己並不擅長，卻能得到貴人即時的指點迷津，讓事業和生意發展得更加順利。而屬兔人本身也相當上進，且愛好學習，能努力不懈、精進自我，實現自己的價值，讓未來不斷騰飛，2020年和2021年將會一飛衝天、一鳴驚人。（編輯：許苡晴）