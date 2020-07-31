53歲美魔女與酒店大亨尪感情像水　曝已「關機」19個月

53歲的「美魔女」談詩玲推出台語新專輯《無心石》，睽違一年新專輯因為疫情差點難產，她於今（31）日出席新專輯記者會，而她原本今年3月要與酒店大亨老公去杜拜、中東慶祝結婚30周年，可惜受到疫情影響，無奈只能取消改去日月潭度假。
談詩玲提到會選擇去日月潭，慶祝將到來的結婚30周年，是因為多年前去日月潭時，對涵碧樓印象深刻，因此安排時間重溫舊夢，說起與老公結婚29年的感想，她笑說：「一開始就像濃濃的一杯果汁，現在就是白開水，有種老伴、相知相惜的感覺。」
被問到與老公相處之間還有沒有激情，談詩玲無奈透露，已經「關機」，沒有性生活19個月，「這半年來，因為疫情誰都沒有心情。」說起疫情的影響，談詩玲的老公是酒店大亨，在疫情最嚴重的時刻，酒店被勒令停業，對此，她透露現在已經全部開放了，現在狀況還好，「薪水也照常支付，因為我先生還有投資其他副業，到底虧損多少，一時之間沒辦法跟大家說，只能說老公自付盈虧。」
雖然現在與老公平穩、溫馨，但談詩玲提到，以前因為孩子教育問題與老公大吵一架，一氣之下竟然對老公喊「離婚」，可是一吼完就後悔了，「因為我不能沒有他，沒有他不能活，」最後只好打電話向媽媽求救，請媽媽化解自己與老公的矛盾。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。