玄彬同居宋慧喬？「真實足跡」韓媒早就曝光！

宋慧喬去年跟宋仲基離婚後，她與前男友玄彬的「復合說」瘋傳，昨（30日）甚至有大陸網友PO照表示，在京畿道楊平撞見2人約會遛狗，但事實上，玄彬早在本月13日凌晨，與電影《交涉》劇組到約旦拍攝，預計在當地停留2至3個月，約會謠言可信度有待保留。
宋慧喬跟玄彬2008年合作韓劇《他們的世界》假戲真做交往，戀愛近3年後分手；去年宋慧喬跟宋仲基離婚後，就爆出她跟前男友玄彬復合，約會、同居謠言頻傳，昨更有大陸網友PO照表示，住在韓國的朋友近日目擊他們遛狗約會，消息登上微博熱搜，對此韓媒目前沒任何動作，經紀公司也從未回應相關傳聞。
事實上，玄彬與《交涉》劇組本月13日凌晨包機前往約旦拍攝，預計停留2至3個月，因該片是首部疫情狀況下出國取景的韓片，當天吸引大批媒體前往採訪，當時玄彬配合檢疫測量體溫為36.6度，記者還以此報導，逗趣方式掀起不小討論。
此外，《交涉》劇組到約旦後，也得配合當地先居家隔離，確定安全才能開拍，根據曝光的工作日程，可確定玄彬「近期」不在南韓，對此網友開始質疑，他與宋慧喬的遛狗照真實性；但宋慧喬跟宋仲基離婚消息確實是從大陸傳開，所以玄彬是否復合宋慧喬，消息有待觀察。
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