臉上黑痣遭疑加工　楊丞琳澄清「它活生生長這樣」

楊丞琳時常在社群媒體上與粉絲分享生活，而她於今（31）日凌晨突然在IG貼出自拍照，並發文澄清自己臉上的痣是天生的，也從來沒有加工過。
楊丞琳在IG限時動態發文表示：「我知道現在很流行畫痣在臉上，甚至有人會把痣加深畫大，很多人也會好奇我是不是也有加工，但我真的迷有（沒有），你們看它的凸度，它活生生長這樣，況且誰沒事想要那麼大顆痣啦！它就是從我出生到現在，一直這麼黑這麼大。」
此外，其實楊丞琳的嘴巴附近也有一顆痣，不過平時工作的時候會用妝掩蓋，後來直接去點掉了。
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