男星梭哈存款150萬圓夢　半夜舉啞鈴超瘋狂

扣除票房約120萬加上贊助廠商的費用，才讓收支勉強打平，等於真的將存款梭哈。

▲婁峻碩舉辦首場個人演唱會。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲婁峻碩（右）好友高爾宣擔任演唱會嘉賓。（圖／想不到音樂工作室提供）

婁峻碩將於今（31）日晚於 ATT SHOWBOX立方文創舉辦「BOARDING」演唱會，卯足全力拚首場個唱的他，把這次演出當小巨蛋演唱會在做，總成本超過150萬元台幣，而今天下午他進行演唱會彩排，好友高爾宣也現身站台。婁峻碩為了這場演唱會特別戒吃消夜、戒炸物做飲食控制外，還特別上健身房操體能及調整體態，一個月下來讓他的身形看起來明顯變結實精壯，體重也瘦了3公斤，「我常常半夜收工後跑去運動，而且是凌晨兩點還在健身房舉啞鈴，覺得自己很瘋！」問婁峻碩有沒有機會在晚上的演唱會上看到他秀健身成果？他笑回：「距離脫衣服的階段還早！我才練一個多月，效果沒有很顯著。」不過婁峻碩也同時發下豪語：「演唱會過後我還是會認真練，希望有一天我可以在演唱會上裸上身，如果我練到有八塊肌，我一定在演唱會場場脫！」而今晚的演唱會嘉賓請來金曲準最佳新人高爾宣，兩人合體組成限定雙人組合「噴射機80」，兩人將合唱新歌《80》、《阿娜答》，儘管他們難得合體同台合作表演，但交情好的兩人，其實私底下常常碰面吃飯打屁，表演默契好得沒話說的兩人更是在演出前僅彩排一次就順利完成；看到高爾宣今年入圍金曲獎新人，身為麻吉好友的婁峻碩開心之餘不忘為他集氣，他表示：「得知他入圍那一刻我尖叫！因為歌手入圍新人獎一生只有一次機會，我是發第二張專輯了，錯過這個機會，所以替他開心同時又很羨慕！而高爾宣則是為婁峻碩打氣，他說：「下一屆歌王、最佳作詞作曲、製作人獎就看你的了！」