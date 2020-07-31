台灣導演徐漢強、許智彥　VR電影入圍威尼斯影展

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《返校》導演

77屆威尼斯影展」公布VR競賽單元入圍消息，其中徐漢強，聯合阿根廷動畫團隊3Dar打造的VR作品《星際大騙局 之 登月計劃》，以及《誰先愛上他的》導演許智彥的VR處女作《舊家》，都獲得入選，可喜可賀。