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台灣導演徐漢強、許智彥　VR電影入圍威尼斯影展

記者翁新涵/綜合報導-2020-07-31 19:40:12
▲台灣導演徐漢強（左）、許智彥，VR電影入圍威尼斯影展。（圖／高雄電影館）
「第77屆威尼斯影展」公布VR競賽單元入圍消息，其中《返校》導演徐漢強，聯合阿根廷動畫團隊3Dar打造的VR作品《星際大騙局 之 登月計劃》，以及《誰先愛上他的》導演許智彥的VR處女作《舊家》，都獲得入選，可喜可賀。

徐漢強繼《返校》表現創佳績後，由他與阿根廷導演馬可洛可可（Marco Lococo）共同執導的最新VR作品《星際大騙局 之 登月計劃》，在威尼斯影展也傳來好消息，將與全球最頂尖的VR作品角逐「VR首獎」及「最佳VR敘事大獎」。該片的體驗者將扮演台灣第一個登陸月球的太空人，但直到最後看見完成品時，才會真正意識到登陸月球的背後是場大騙局！

▲《星際大騙局
▲《星際大騙局 之 登月計劃》是徐漢強VR新作。（圖／公視）
徐漢強得知入圍後難掩興奮心情，他表示：「入圍威尼斯如此重要的國際影展，我從來沒敢想過，所以得知入圍消息感覺很不真實，但對於台灣和阿根廷的團隊來說，這是我們第一次進行這麼複雜的跨國合作，嘗試的內容也是全新的領域，大家就這樣被我荼毒了一年多，所以當他們的努力得到如此肯定，我感到非常開心。」

▲導演許智彥首部VR電影《舊家》，邀請全家成員參與演出。（圖／高雄電影館）
▲導演許智彥首部VR電影《舊家》，邀請全家成員參與演出。（圖／高雄電影館）
而導演許智彥首部VR電影《舊家》，則是入選威尼斯「年度VR精選」單元，該片回溯家族故事，帶領觀眾來到新營老家，重現年節團聚的熱鬧氣氛及今日的家族離散，許智彥還邀請全家成員參與VR演出，演員間真摯的言行互動驚豔觀眾。因應國際新型冠狀病毒肺炎疫情趨勢，威尼斯影展9 月 2 日至 9 月 12 日期間，將改為線上舉辦，預期會有更多國際觀眾可以看到這二部台灣作品。

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