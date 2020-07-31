台灣導演徐漢強、許智彥　VR電影入圍威尼斯影展

徐漢強繼《返校》表現創佳績後，由他與阿根廷導演馬可洛可可（Marco Lococo）共同執導的最新VR作品《星際大騙局 之 登月計劃》，在威尼斯影展也傳來好消息，將與全球最頂尖的VR作品角逐「VR首獎」及「最佳VR敘事大獎」。該片的體驗者將扮演台灣第一個登陸月球的太空人，但直到最後看見完成品時，才會真正意識到登陸月球的背後是場大騙局！
徐漢強得知入圍後難掩興奮心情，他表示：「入圍威尼斯如此重要的國際影展，我從來沒敢想過，所以得知入圍消息感覺很不真實，但對於台灣和阿根廷的團隊來說，這是我們第一次進行這麼複雜的跨國合作，嘗試的內容也是全新的領域，大家就這樣被我荼毒了一年多，所以當他們的努力得到如此肯定，我感到非常開心。」
而導演許智彥首部VR電影《舊家》，則是入選威尼斯「年度VR精選」單元，該片回溯家族故事，帶領觀眾來到新營老家，重現年節團聚的熱鬧氣氛及今日的家族離散，許智彥還邀請全家成員參與VR演出，演員間真摯的言行互動驚豔觀眾。因應國際新型冠狀病毒肺炎疫情趨勢，威尼斯影展9 月 2 日至 9 月 12 日期間，將改為線上舉辦，預期會有更多國際觀眾可以看到這二部台灣作品。
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