木村拓哉端「驚喜彩蛋」　《BG終極保鏢2》結局收視衝高

日劇天王木村拓哉主演的《BG終極保鏢第2季》受疫情影響，不僅歷經停工、延至6月開播，劇集也因此縮減至7集，在本週播出大結局。最後一集中，木村拓哉端出「驚喜彩蛋」，找來市川海老藏客串演出，本色飾演歌舞伎演員，聘請木村拓哉擔任私人保鏢，助攻衝出16.7％亮眼收視率，兩人同框一幕更讓瞬間收視飆高至21.6％，該劇最終以平均收視率15.6％、超越第一季的成績完美收官。
木村拓哉和市川海老藏這次是繼日劇《腦科學先生》及電影《無限住人》後，第三度合作演出。兩人私下是好友，市川海老藏日前曾主動聯繫木村，稱自己是《BG終極保鏢》的粉絲，還虧說：「沒找我去當嘉賓，有點遺憾啊！」暗示想客串演出，木村笑著回覆：「謝謝你這麼說。」之後聽到劇組果真找對方來當壓軸嘉賓，立刻驚喜表示：「正好，真開心！」讓兩人時隔3年再度於螢幕上同框。
談到該劇縮短到7集結束，木村拓哉表示：「說實話，我也覺得這像是本來應該端上桌的菜品，到最後沒有全部端出來，關於這一點，對大家充滿了『真的很抱歉』的心情。」更坦言這次拍攝有很多的「不甘心」，「不甘心的情緒很多呢，和前來的嘉賓無法握手，拍出了很棒的鏡頭也沒辦法擊掌慶祝；殺青的時候，本來想一一和演員擁抱道謝，以及拍攝結束後工作人員的慰勞聚會，都是沒有辦法的。」不過木村拓哉強調，即使是在嚴峻的拍攝挑戰下，「我可以驕傲的保證，我們做到了現在能做到的160％！」
木村拓哉飾演的王牌保鏢「島崎章」，在最後一集依然為客戶賣命全力以赴，甚至在執勤途中左腿中槍、失血過多當場暈厥，幸好及時就醫撿回一命，他也再度化險為夷，成功執行任務，重新與老班底齋藤工、菜菜緒、間宮祥太朗合體組「最強終極保鏢」，結局非常完美。《BG終極保鏢第2季》全集已在friDay影音上架。
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