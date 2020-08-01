影／龍劭華追打曾敬驊「來真的」　連椅子都散了

電影《刻在你心底的名字》故事聚焦在80年代剛解嚴的台灣，一對遊走在友誼、愛慕之間的高中同窗，卻因為學妹的出現，讓曖昧關係產生變化，片中卡司雲集，除了新秀陳昊森、曾敬驊、邵奕玫領銜主演，還邀請到實力派演員戴立忍、王識賢、龍劭華一起演出。

在曝光的前導預告中，曾敬驊有一幕被父親龍劭華激烈追打的衝突戲，曾敬驊回想拍攝當時天氣相當炎熱，片場每個人都滿頭大汗，可是整場戲要跑要跳，消耗大量體力，而且前輩龍劭華超有魅力，全程「打真的」，令他直說被打到熱血沸騰。

▲陳昊森（左）與曾敬驊在片中飾演高中生，共譜青春愛情故事。（圖／氧氣電影）

由於龍劭華打人的戲是一鏡到底不NG，打到他喊說：

「打人怎麼會這麼累啊！我打到報紙夾都打斷，為了打戲特別訂做的椅子也都被打散了！」沒料到導演突然喊出「再來一次」，這位金鐘影帝立即腿軟，但對於曾敬驊的投入演出則表示：「我兒子被打成那樣，都沒有叫一聲，實在很敬業！」這場戲後來真的出動醫藥箱，因為曾敬驊被當年的古董報夾，削到手指的皮劃開。

▲王識賢演出的角色十分神祕。（圖／氧氣電影）

除了新生代演員的亮眼表現，片中戴立忍及王識賢的加入，也令人眼睛一亮，尤其王識賢演出的角色十分神祕，到底和兩個男主角之間有什麼關係？導演賣關子說：「請大家拭目以待非常不一樣的王識賢。」 而戴立忍更憑本片在大阪亞洲電影節，榮獲「最佳男配角獎」殊榮。