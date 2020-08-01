白冰冰想抱徐佳瑩沾喜氣　揪粉絲來花蓮野生捕獲

「

2020

花蓮夏戀嘉年華」今年將從

8月

25日至

8月29

日，每晚

7

點在花蓮市東大門廣場熱情開唱，5天節目規畫「粉紅泡泡浪漫夜」、「全民一起愛運動」、「耳機裡的新浪潮」、「原民美聲大擂台」、「

K

歌神曲唱起來」等主題，而今年的活動共有超過

40

組藝人前來共襄盛舉。

「台語天后」白冰冰今年是第2度受邀參加花蓮夏戀嘉年華，連

2

年都能參加這個音樂盛會，她興奮表示：「很開心！我不是要來多賺一場，特別感謝花蓮縣政府再度邀請，特別關注銀髮族、關懷傳統家庭觀眾，又能去跟大家同樂了。」她有感說，娛樂、育樂事業不是讓老人等死，許多大型演出都沒有看到資深、台語藝人，永遠都國語掛帥只邀請年輕偶像，很感謝花蓮縣政府，還對粉絲喊話：「歡迎大家多來花蓮走走、吃美食看風景，還有機會捕捉到『野生白冰冰』！」

▲白冰冰將參與「花蓮夏戀嘉年華」。（圖／白冰冰臉書）

白冰冰這次將於29日「夏戀嘉年華」最後一天登台演出，她這次特別組了多達30

人的親友團要一同前往花蓮，她笑說：「才開團

10分鐘就額滿了，我們這次是3天2夜的行程，訂好了火車票要搭乘Hello Kitty

的車廂去，但重頭戲就是晚上要去看夏戀嘉年華演出，我已經先自帶粉絲加油團了。」當天她將與徐佳瑩、告五人、吳汶芳輪番上陣演出，她特別稱讚：「徐佳瑩演出非常棒！有看到她在《歌手》舞台的演出，我會唱歌仔戲，那首《身騎白馬》其實我可以唱副歌，可惜這次沒有安排共演的機會。」聽聞徐佳瑩懷孕喜訊，她開心恭賀：「要抱抱她！沾沾她的喜氣，給她滿滿的祝福。」