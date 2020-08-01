男星心儀「狼人殺女神」當女友　大膽告白：妳很漂亮　

《我的青春沒在怕》劇中充滿許多話題討論，都讓網友產生共鳴，其中侯彥西飾演的徐開宇在黑道企業工作，被黑道王子王家梁指派去追求國民女友程予希，充滿喜感與戲劇張力的活潑演出，他表示從小就喜歡出風頭，用搞笑來吸引別人的注意，還喜歡跟同學一起模仿周星馳的電影橋段，但真正發現他帶有獨特喜感的人，是他的恩師乾媽郎祖筠。



▲侯彥西追程予希（左）。（圖 / 三立提供） 劇中被稱「鋼鐵直男」的侯彥西私下屬於慢熟、悶騷的人，侯彥西笑說在感情裡他跟徐開宇完全不一樣，他很怕被打槍也很怕丟臉，所以會先跟喜歡的女生慢慢培養感情，先跟對方聊天、吃飯、看電影，從中觀察女生對他有沒有興趣，確定對方也有意思才會告白，且只要告白就一定要成功，萬一真的被打槍就不會再死纏爛打，這點跟劇中的徐開宇很不一樣。



▲侯彥西飾演在黑道企業工作的徐開宇。（圖 / 三立提供） 若要在劇中六位女生選一位當女友的話，會選擇誰？侯彥西說會選擇臧芮軒當妹妹，因為她給人一種很需要保護，且楚楚可憐的感覺，如果是當女朋友則會選陳敬宣，原因是劇中她是為家裡賣海產的直播主，認為跟她在一起應該會有很多有趣的事情發生，最重要的是她很漂亮；但若是要當老婆的話，侯彥西會選程予希飾演的李美琪，認為她單純專情、溫柔貼心，是一個下班後會放好熱水澡等他回家的好老婆，此話一出立馬被旁人笑說：「你以為你在選妃嗎？」



