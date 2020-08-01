30歲男歌手遭太太分屍　殘忍肢解過程全曝光

今年30歲的烏克蘭饒舌歌手Andy Cartwright近來傳出遭到分屍殺害，而兇手竟然是他的太太Marina Kukhal，太太對於殺害Andy Cartwright一事表示，他是吸毒身亡，為了保護丈夫的名譽，才會痛下毒手。

據外媒報導，Marina Kukhal透露Andy Cartwright在疫情時期染上了毒癮，最後因為吸食過量毒品死亡，而她因為怕Andy Cartwright吸毒一事被公開，只好決定用刀子、鐵鎚將Andy Cartwright的屍體肢解，不僅砍斷手腳，還把器官取出，並灑鹽放進塑膠袋裡，冰進冰箱。

此外，Marina Kukhal提到老公的死因是吸毒過量，但經過法醫檢驗屍體後，發現Andy Cartwright體內沒有毒品殘留反應，全案警方已經展開調查。

▲Andy Cartwright（右）驚傳出遭到枕邊人分屍殺害。（圖／翻攝THE SUN）