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30歲男歌手遭太太分屍　殘忍肢解過程全曝光

記者吳雨婕/綜合報導-2020-08-01 13:47:23
▲烏克蘭饒舌歌手Andy Cartwright傳出遭到太太分屍殺害。（圖／翻攝THE SUN）
今年30歲的烏克蘭饒舌歌手Andy Cartwright近來傳出遭到分屍殺害，而兇手竟然是他的太太Marina Kukhal，太太對於殺害Andy Cartwright一事表示，他是吸毒身亡，為了保護丈夫的名譽，才會痛下毒手。

據外媒報導，Marina Kukhal透露Andy Cartwright在疫情時期染上了毒癮，最後因為吸食過量毒品死亡，而她因為怕Andy Cartwright吸毒一事被公開，只好決定用刀子、鐵鎚將Andy Cartwright的屍體肢解，不僅砍斷手腳，還把器官取出，並灑鹽放進塑膠袋裡，冰進冰箱。

此外，Marina Kukhal提到老公的死因是吸毒過量，但經過法醫檢驗屍體後，發現Andy Cartwright體內沒有毒品殘留反應，全案警方已經展開調查。

▲烏克蘭饒舌歌手Andy
▲Andy Cartwright（右）驚傳出遭到枕邊人分屍殺害。（圖／翻攝THE SUN）
▲烏克蘭饒舌歌手Andy
▲Andy Cartwright的太太表示，他因為吸毒過量而死。（圖／翻攝THE SUN）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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