吳念軒出道3年憶初入行慘況　「一緊張就拉肚子」

迷你影集《違反校規的跳投》30日特別舉辦「粉絲互動座談會」，吳念軒在劇中罹患遺傳性罕見疾病「馬凡氏症」，勇敢追尋籃球夢的過程感動大批網友。現實中，吳念軒踏入演藝圈三年多，當初是媽媽看到新秀徵選的廣告，鼓勵他參加，「從沒想過會走這條路，我大學唸統計，曾以為自己將來會是個厲害的金融股票高手！」得知比賽有一年半的免費培訓表演課後就決定報名，他坦言一路走來的辛苦不在話下，回想起初入行試鏡時，常被罵得很慘，「我一緊張就會拉肚子，後來每次試鏡前，會提早兩小時到附近速食店或便利商店的廁所洗臉、拉肚子，把自己整理好再上。」
范姜彥豐在大二時參加模特兒選拔比賽而入行，他表示劇中籃球隊長角色跟自己的家庭背景滿雷同，「父母給予很大課業壓力，對喜歡的事必須有所斟酌。」有二分之一日本血統的他，爸爸是醫師，媽媽是日本選美皇后，大學畢業後他先考上牙體技術師證照讓父母安心，才得以為自己喜歡的表演夢打拼，「但有好幾年試鏡都試不上，父母每天會給壓力，問我要不要改找穩定的工作，滿煎熬的。」
而從小學音樂的李齊，10歲首次登台演出小提琴演奏並擁有絕對音感，小六他赴美深造音樂，也開始熱愛打籃球，小時候胖胖的他，自嘲身材就像一顆籃球，「在美國打球只有被人家打的份。」他靠著不斷練習一路打到校隊，為了打好籃球，曾瘋狂到把兩腳膝蓋的十字韌帶都打斷了。有相同遭遇的富邦勇士隊球員林冠均表示，自己的右腳膝蓋十字韌帶斷裂，休息了一年無法打球，「開完刀肌肉萎縮，肌肉會忘記用力，要慢慢一步步重新學走路。」同隊的張伯維也分享曾因打球碰撞而撞斷右手，天性樂觀的他，在球隊角色是射手，「當時右手開刀不能用，就開始練習左手運球與投籃。」