被誤認為「韓國男神」安七炫　男星嚇傻：我承受不起

勵政達在《女力報到》飾演咖啡廳店長，受訪時他形容《女力》是烏托邦，緊繃之餘透過收看這部戲獲得釋放，但大家最關心的，還是戲裡跟王尚菲的感情，在喊Action剎那，2人就是政陽跟尚菲，因此親密戲不會有害羞感，但喊卡之後，「換回勵政達身分，想到剛才親密，我真的有點害羞…我覺得上菲是個非常可愛的女生，我們下戲後相處像哥兒們，她個性很真，很聊得來。」



▲勵政達主演《女力報到》。（圖 / LiTV提供） 現實生活中與女友邱偲琹感情穩定，讓勵政達能全力衝刺事業，除了接拍《女力》系列，日前也演出《限時同居侯八天》，目前手上也有幾個工作在談。談到感情，自認是暖心好男友嗎？勵政達想了想：「我也不知道怎樣才能算暖，但像政陽會做便當或點心給尚菲吃，這些舉動我就不太會做，對我來說，政陽是個暖到天際去的人。」



▲勵政達與女友邱偲琹感情穩定。（圖 / LiTV提供） 在咖啡廳受訪過程中，有位韓國留學生，竟誤把勵政達當成是韓系大神安七炫，瞬間變成粉絲，還趨前用韓語要求自拍留念，當下被誤會是安七炫的他，除了頻頻跟同學道歉外，面對「誤認」而獲得「台版安七炫」美名同時，勵政達竟婉拒收下，驚恐又害羞的結巴起來：「不行！不行！這我承受不起…安七炫是國民天王，我距離他還有很多仍需要學習的地方，所以這美名我不能接受！這對安七炫老師非常失禮啊！」



▲韓系大神安七炫。（圖 / LiTV提供）