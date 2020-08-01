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黃安捧陸助港抗疫「有祖國當靠山」　怒問黃之鋒做了什麼

娛樂中心／綜合報導-2020-08-01 17:30:00
▲提及大陸幫香港抗疫，黃安點名黃之鋒（右圖），問他為香港做了什麼？（圖／黃安微博、美聯社）
香港近來爆發第三波新冠肺炎疫情，親中藝人黃安今（1日）發文肯定大陸幫香港抗疫有功，「這就是有祖國當靠山」，接著怒問壹傳媒創辦人黎智英、社運領袖黃之鋒等人，「你們又為香港做了些什麼？」

▲黃安長期在大陸發展。（圖／黃安微博）
▲黃安長期在大陸發展。（圖／黃安微博）
▲黃安長期在大陸發展。（圖／黃安微博）
黃安分享香港「方艙醫院」今下午正式啟用的新聞表示，大陸政府於疫情爆發初期就在香港機場附近蓋方艙醫院，激昂地說：「這就是團結，這就是一家人，這就是有祖國當靠山。」

話鋒一轉，黃安不滿地問：「黃之鋒、戴耀廷、羅冠聰、黎智英...一干人等，你們又為香港做了些什麼？」反譏這些人沒有任何能耐。

對此，大陸網友回應：「大部分香港人都會知道，除了祖國，無人在乎他們的死活，英美只會將他们當成工具，用完即甩」、「中國任何地方有難，就會八方支援，這是地大物博的優勢」、「有狠心的子女沒有狠心的爹娘」、「不管是香港還是澳們還是台灣，有困難祖國都絕對會是第一个衝上去幫忙的，因為是親人！」（編輯：楊穎軒）

▲談香港疫情，黃安點名黎智英、黃之鋒等人。（圖／黃安微博）
▲談香港疫情，黃安點名黎智英、黃之鋒等人。（圖／黃安微博）
▲港府近日曾逮捕包括壹傳媒主席黎智英等人在內的民主人士。（圖／美聯社／達志影像）
▲黎智英先前被港府以參加未經批准的集會為由逮捕。（圖／美聯社／達志影像）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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