黃安捧陸助港抗疫「有祖國當靠山」　怒問黃之鋒做了什麼

香港近來爆發第三波新冠肺炎疫情，親中藝人黃安今（1日）發文肯定大陸幫香港抗疫有功，「這就是有祖國當靠山」，接著怒問壹傳媒創辦人黎智英、社運領袖黃之鋒等人，「你們又為香港做了些什麼？」
黃安分享香港「方艙醫院」今下午正式啟用的新聞表示，大陸政府於疫情爆發初期就在香港機場附近蓋方艙醫院，激昂地說：「這就是團結，這就是一家人，這就是有祖國當靠山。」
話鋒一轉，黃安不滿地問：「黃之鋒、戴耀廷、羅冠聰、黎智英...一干人等，你們又為香港做了些什麼？」反譏這些人沒有任何能耐。
對此，大陸網友回應：「大部分香港人都會知道，除了祖國，無人在乎他們的死活，英美只會將他们當成工具，用完即甩」、「中國任何地方有難，就會八方支援，這是地大物博的優勢」、「有狠心的子女沒有狠心的爹娘」、「不管是香港還是澳們還是台灣，有困難祖國都絕對會是第一个衝上去幫忙的，因為是親人！」（編輯：楊穎軒）
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