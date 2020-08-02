男星獻暖慢性疲勞患者　正能量郭碧婷、安以軒都響應

華納音樂旗下公益音樂人范景翔，致力倡導「ME/CFS城市慢生活」理念，將家鄉臺灣人本文化，融合多維藝術形態跨界創作發表於國際平台，將於於北京、香港、上海等地舉辦「ME／CFS城市慢生活世界巡迴藝術文化」活動，而巡迴活動將於9月首度回台北舉辦，而公益行動受到許多名人支持，包括陳明真、佘詩曼、應采兒、裘海正、郭碧婷、安以軒等人均以實際行動響應。

▲范景翔的公益作品將於年底發表。（圖／范禾文化提供）

▲范景翔致力倡導「ME/CFS城市慢生活」理念。（圖／范禾文化提供）

范景翔所屬經紀公司范禾文化表示，范景翔深受家庭教育、恩師貴人、社會環境感知影響，自發投身公益7年，投入千萬立項的公益項目、主辦音樂會、製作影視作品等，均無發起任何籌款、募資等行動。他以擔任各時尚品牌、雜誌及網站顧問、活動演出及評審收入為主要經費基礎，並親自製作相關公益作品，僅希望能持續宣導FANTREND趨勢公益的理念。他與公益緣分始於「ME／CFS慢性疲勞綜合症」，這是一個關於免疫系統的疾病，將影響人體免疫系統，產生不同綜合症狀，目前全球無完整治療方案，患者僅能依據政府醫療建議療養，並需自行負擔營養、療養費用，范景翔說：「每個人都有能力在任何時刻致力公益，這是人生有感的啟發；一個微笑、一個問候、一個關心、一個幫助都是，公益本源與人本精神是現今社會需要的溫度與能量，更是每個城市人都能身體力行的，公益是正能量泉源。」