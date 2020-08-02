影帝當怪咖「拿針自戳」　扎太多針導致手無力

首部女性心理犯罪迷你影集《追兇500天》，該劇改編自台灣社會案件，男主角莫子儀日前才剛獲頒台北電影節影帝，這回將在劇中顛覆過往形象，還有「拿針自戳」的癖好，讓他忍不住形容自己角色「簡直就是個怪咖」。而黃瀞怡（小薫）則在劇中受到長期家暴，演出橋段惹人鼻酸。



▲小薰演技升級詮釋受虐婦。（圖 / 七十六号原子提供） 《追兇500天》是接近在90年代發生的女性犯罪事件，著重於女性犯罪者的犯罪心理，長期承受的痛苦與困境。小薰在劇中演技再突破，「這次要從環境、生活壓力、良心和道德的不同層次演出女性在家庭暴力中的難處」。她形容劇中將步步轉進，帶觀眾直視身處暴力困境下的她，在無形枷鎖中找回人性殘值。





而莫子儀角色雖為是被喻為神探的刑警，劇中卻有著許多怪癖行為，其中1項就是「會自己針灸」，劇中的他因肩膀有舊傷而常感無力，但因很相信自己所學的醫療體系理論，所以常常自我治療，包括自我針灸。莫子儀為求逼真，拍攝時所以需要場次皆「真實拿針自戳，毫無借位演出」。



▲莫子儀演出怪咖神探。（圖 / 七十六号原子提供） 毫不馬虎的莫子儀為了情境需要，學習過程就開始用自己的身體練習，「開始感受每層肌膚被穿透的過程，練完右手再練左手。」但他特別提醒千萬不能自己亂針灸，敢這麼做是有特別學過，導演透露莫子儀拍攝完畢後因為拍片的時候扎太多針，導致後來手還有些無力，如同劇中角色一樣。



