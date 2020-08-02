有句歌詞是這麼說的，「感情不就是一人給一人收，總是有人要吃虧...」當然並非所有戀情皆是如此，不過絕大多數人都是在「熱戀」時最任性，剛墜入愛河時怎麼付出都不嫌多，交往一陣子後，許多人就會開始「犯懶」，甚至計較起「一些芝麻綠豆的小事」、受不了「對方太自私」等等。而《靈匣網》近日就分析了12星座中，在感情裡最自私、總是把自己擺在第一位的星座TOP3，快來看看自己是不是其中之一吧...

TOP3：處女座





一推開門，就彎腰擺好門口亂放的鞋子，一邊嘮叨「說過很多次了，怎麼鞋子又到處亂放！」一邊順手把沙發上的衣服拎起來丟進洗衣機，這就是跟處女座一起生活的日常...當然了，他們自己一點都不意外會上榜，畢竟「潔癖」、「嚴謹」、「細節控」這些標籤加起來，還需要多說什麼嗎？





自我要求甚高的處女，說他們對另一半沒什麼要求實在太違心了，想要處女改變自身生活習慣去遷就另一個人真的太難，因此只能要求另一半盡量跟上自己的節奏，小到生活習慣，大到精神層次。對於沒有上進心和想法的另一半，處女座也會忍不住搖身一變，當起對方的人生導師。





這樣的愛，不知不覺在對方眼裡就成了自私，「為什麼只能是我適應你，不是你來配合我？一味的要求我做到這做到那，到底有沒有考慮過我的感受？」事實上，處女座一邊指責你鞋子亂放，一邊默默把鞋子擺好，一邊頭疼你沒有上進心，一邊為你默默規劃未來...他們自私的愛或許讓你不舒服，但你不得不承認，他確實是想讓你成為更好的人。



▲感情中「最自私」的星座TOP3曝光，第一名互不干涉超自我。（示意圖／NOWnews資料照）

TOP2：天蠍座

「觀察」、「懷疑」、「試探」這些小動作或許總讓你心煩，但沒辦法，這是天蠍座對另一半的常規操作，誰叫蠍子們太沒安全感了呢！他們想知道自己是不是100％被愛著，想知道自己在對方心中是不是獨一無二，想知道的事真的太多...





由於天蠍害怕遭人嫌棄，所以很在意另一半的看法，並且渴望對方主動靠近、喜歡這個不完美的自己。然而，他們又不願承認這一切的小心思，開玩笑！他們可是自尊心極強的蠍子啊！他愛你，也愛自己。蠍子們的愛是自私且充滿佔有慾的，一旦他對這份愛「懷疑」起來，就會讓雙方都不好受，一會兒黏人得要命，一會兒把你晾在一邊幾天都不理。





久而久之跟天蠍座在一起，總是會有種自己「被利用」的感覺，讓人不禁懷疑「你是愛我還是愛自己？是不是等到被利用完了，就轉身離開，甩臉不認人？」但正因天蠍如此極端的「自私」，讓許多人欲罷不能，甚至蠍子們越虐你，你越喜歡。為什麼呢？因為你敢愛天蠍，天蠍就敢回饋給你雙份的愛，天蠍座真的有夠狠！





TOP1：水瓶座

水瓶座內心一定在想「我自私？有沒有搞錯！」其實高舉自由萬歲旗幟的水瓶座，理想中的自己是「自由」的，對方是自由的，愛情也是自由的，所以瓶子們絲毫不會干涉另一半的生活，這種「不干涉」是非常自我的，表面上很大度，實際上卻沒有給另一半應有的關心。





不得不說，水瓶座就真的很像一個瓶子啊！小小的瓶口，搭配大大的肚子，明明有一肚子東西，卻不肯往外倒，很多人都覺得跟水瓶座談戀愛談了再久，都會突然在某個瞬間覺得自己一點也不了解他，明明愛過，卻感覺從未擁有...





喜歡跟著感覺走的水瓶座，說穿了就是在跟自己戀愛，因為他們太放大自己的主觀情緒了，表面波瀾不驚，內心卻已經演完了春夏秋冬，上一秒你可能還在考慮如何回應水瓶的熱情，下一秒他就不見人影了，與其說他們自私，不如說水瓶座的「外星人般的愛」，一般人難很難看懂，畢竟瓶子本身就是一個矛盾個體，飄忽不定，他們自己都不了解自己了，何況是旁人？（編輯：許苡晴）



