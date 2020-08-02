Janet和老公積極催生「疫情寶寶」　坦言：沒有藉口了

TVBS第3屆新人營「全方位新星報到」昨（1）日邀請金鐘主持人Janet（謝怡芬）擔任明星講師，與學員分享表演與主持經驗，她的教學方式活潑、美式，大家椅子都還沒坐熱，就被趕她起來玩破冰遊戲，整堂課都沒有坐下的機會。另外被問到做人計畫，她害羞表示因為疫情關係，近期跟老公George很努力衝刺中。
不同於以往演講對談，Janet一到現場看到椅子，就直說沒有要用，叫大家站起來圍成圈圈，帶領學員體驗肢體互動以及表達自我，甚至要求大家一定要愈三八愈好，迅速炒熱現場氣氛。Janet分享了今年初她花3個月時間飛到美國LA瘋狂上課，上了即興表演課、試鏡課等課程，期間碰到很多同學，專業程度都可以當她老師，她說：「當演員就是這樣，再怎麼好，都有人比你更好！」Janet還說到，她以前面對表演最大的障礙，就是「太理性」，面對難過或悲傷的戲，她都會因為想太多而影響到表演情緒，但經由上表演課學習到心靈和肢體放鬆後，她笑說：「現在覺得哭戲和喜劇一樣困難，但一樣好玩！」
Janet的兒子Egan已經2歲10個月，也遺傳到Janet的表演欲，她近期拍試鏡片時兒子就亂入。被問到有無生二寶計畫時？她則大方表示：「有！特別要感謝疫情，讓我跟老公有很多時間相處，以前都會用忙當理由，但現在沒有藉口了。」
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