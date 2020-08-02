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太辣！陳子玄深V開到肚臍　美胸炸開引人遐想

記者薛羽彤/綜合報導-2020-08-02 15:05:03
▲陳子玄。（圖 / 翻攝陳子玄臉書）
本土劇女神陳子玄去年離婚陳建隆，4年婚姻宣告結束，為了照顧兒子她努力工作，拍攝最新八點檔《天之驕女》，還換上比基尼展現好身材，日前又在臉書曬出唯美形象照，性感程度讓網友大噴鼻血。

▲陳子玄為戲穿比基尼。（圖
▲陳子玄為戲穿比基尼。（圖 / 三立提供）
陳子玄擁有傲人好身材，近日除了在戲劇中首穿上比基尼外，還曬出一張黑色禮服照，照片中，陳子玄辣露美胸，薄紗材質隱約露出胸前私密部位，性感的美照讓人充滿無限遐想。

▲陳子玄辣露美胸。（圖
▲陳子玄辣露美胸。（圖 / 翻攝陳子玄臉書）
網友看到陳子玄的好身材，紛紛讚嘆，「我都想娶妳了」、「人間極品」、「 美若天仙」、「女神降臨了」、「美到不像話」、「好美喔像公主一樣」。

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