太辣！陳子玄深V開到肚臍　美胸炸開引人遐想

陳子玄

▲陳子玄為戲穿比基尼。（圖 / 三立提供）

陳子玄

▲陳子玄辣露美胸。（圖 / 翻攝陳子玄臉書）

網友看到陳子玄的好身材，紛紛讚嘆，「

我都想娶妳了

」、「

人間極品

」、「

美若天仙

」、「

女神降臨了

」、「

美到不像話

」、「

好美喔像公主一樣

」。

本土劇女神去年離婚陳建隆，4年婚姻宣告結束，為了照顧兒子她努力工作，拍攝最新八點檔《天之驕女》，還換上比基尼展現好身材，日前又在臉書曬出唯美形象照，性感程度讓網友大噴鼻血。擁有傲人好身材，近日除了在戲劇中首穿上比基尼外，還曬出一張黑色禮服照，照片中，陳子玄辣露美胸，薄紗材質隱約露出胸前私密部位，性感的美照讓人充滿無限遐想。